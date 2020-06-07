Без жареного петуха. Главный кардиолог Андрейс Эрглис предлагает создать единый Штаб гражданской обороны

Важно четко знать, что каждый будет делать и куда направятся потоки больных, в случае возможной "второй волны". Также, вакцинировать от гриппа хотя бы людей 65+, чтобы потом вовремя выявлять Covid-19 и начинать лечение. Глава Латвийского общества кардиологов, профессор ЛУ Андрейс Эрглис изложил порталу Delfi свои взгляды на чрезвычайную ситуацию и прогнозы на будущее.

Во время пика пандемии Андрейс Эрглис регулярно общался с коллегами из других стран. Сравнивая полученную информацию, считает, что латвийская медицина перестроилась грамотно и быстро. "Может потому что у нас малое государство и очень высокая самоорганизация врачей. Да, первую неделю и у нас был форс-мажор и как везде в мире, недостаток масок и респираторов.

Мы со старых времен больше тренированы и приспособлены к не очень адекватным ситуациям — у нас в больницах взрывались кислородные баллоны, бомба "подкладывалась". Знаем, как эвакуировать и обыскать больницу. Плюс технологии у нас сейчас — самые современные. Денег, конечно, на многое не хватает, но медицина у нас на высоком уровне. Причем для всех, а не для избранных. К примеру, в Америке все выглядит так, что многие случаи имеют под собой чисто социальную причину — особенно затронуты бедные слои". По его мнению, эта пандемия наглядно показала, как важно вкладывать в систему здравоохранения, чтобы спасти экономику и благосостояние государства.

Кардиологии уже с первых дней ЧС стали активно давать удаленные консультации — как пациентов, так и для семейных врачей, которые вели пациентов. Количество операций и диагностики стремительно снизилось, но только плановых. "Острую" кардиологию — инфаркты и другое — мы не прерывали ни на миг. Во время Covid-19 у нас была проведена пересадка сердца — первая за последних два года — и сложные операции по транскатетерной (без вскрытия грудной клетки) имплантации аортального клапана пожилым людям — тут нужна координация разных служб и спецодежда. Мы гордимся, что все удалось… Были и среди кардиологов случаи заболевания. Депутат Сейма кардиолог Андрис Скриде рассказывал про свой случай".

Да, стресс и недоступность ранней диагностики сказалось на количестве аритмий и гипертензий в Латвии. "Если человек вовремя не попадает к врачу, мы получаем много запущенных случаев, с которыми надо работать, но такая ситуация во всем мире. Фактически число инфарктов во многих странах формально сократилось, но реально понимаем, что это не так — кто-то не дошел вовремя до больницы, кого-то зачислили, как случай Covid-19. Мы стараемся этого избегать, выявляя настоящую причину ухода".

Для пациентов, у которых был одновременно Covid-19 и сердечно-сосудистые болезни, в кардиологии больницы Страдыня организовали специальный зал и отдельный путь доступа туда — врачи там работали в костюмах с высокой степенью защиты. "Под масками лицо сильно потеет, а перед лицом еще и щит, сквозь который надо видеть, — рассказывает Эрглис об условиях работы. — Но и к такому мы привычны. Это наша обычная жизнь. Мы ведь не всегда заранее знаем, чем еще болеет пациент, которого спасаем: гепатит С, ВИЧ, туберкулез в открытой форме — ко всему надо быть готовыми. Был период, когда фактически кардиологи не вылезали из больницы. И уйти могла лишь команда, в которой кто-то заболел".

В середине апреля Андрис Эрглис и глава ассоциации врачей Петерис Апенис выступили с призывом к властям, чтобы восстановить возможность занятий спортом. "Я это сделал, чтобы оживить людей, их мышление, — поясняет кардиолог. — И это произошло. Конечно, я понимал и опасения эпидемиологов — на них легла ненормальная ответственность за жизнь, здоровье и экономику всей страны".

На будущее Эрглис считает, что Латвии необходимо создать некий единый Штаб гражданской обороны — координационный Совет, который полностью контролирует ситуацию и потоки. "Если в какой-то больнице начинается вспышка, должно быть заранее известно, кто куда направляется, — считает кардиолог. — Почти как на войне, что не дай бог. Штаб нужен не когда "жареный петух клюнул", а сейчас. На будущее совершенно ясно, что надо основательно перестраивать больницу Страдыня. Сейчас она крайне неудобна, чтобы разделить все потоки, чтобы проводить дистанцирование, слишком много пациентов в одной палате.

Также осенью обязательно нужна массовая вакцинация от гриппа — хотя бы населения 65+ — это гораздо дешевле, чем потом устранять последствия. У нас вакцинируются 8%, а надо 75%. "Это сбережет ресурсы медиков на случай "второй волны" коронавируса. Covid-19 важно достаточно быстро выловить, госпитализировать и лечить, пока не добавилась бактериальная компонента", — предполагает Эрглис.

При всей сегодняшней неопределенности и перепуганности людей кардиолог считает, что рано или поздно все вернется в прежнее русло: "Конечно, мы постараемся все улучшить, поймем, что каждому нужно личное пространство, что больницы надо привести в порядок, но в целом человеческая природа такая, что он очень быстро забывает о плохом. Были чума, испанка, войны, но все прошло и забыто. Природа не меняется, про это только политики говорят".

Подробнее о том, как латвийские врачи разных специальностей работают в падемию и что думают о ближайшем будущем — здесь.