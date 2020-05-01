Косит Затлерс траву. Экс-президент счастлив и горд за Латвию в коронавирусный период

Люди вернулись в родовые гнезда и приводят их в порядок. Предприятия маленькие — приспособятся. Медицина сохранила три главных столпа — к пандемии была готова. Доверие к власти вырастет непременно. Такой экс-президент Латвии Валдис Затлерс видит ситуацию в Латвии, о чем рассказал ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналисту портала Delfi Кристины Худенко.

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22 марта Валдис Затлерс отметил 65 лет. Обычно любитель шумных вечеринок и модных показов, на это раз экс-президент праздновал в деревне. "Я не считаю свою сегодняшнюю ситуацию изоляцией, — говорит он. — Природу я всегда любил и себе на день рождения подарил переезд в деревню. Впервые в жизни я так рано косил траву — 19 марта. Работы тут очень много. Люди говорят: кризис, беда… Открой глаза и посмотри, что ты можешь сделать для себя, на что тебе не хватало времени. Для меня это возможность — я счастлив!"

К власти Затлерс пришел накануне экономического кризиса и сегодня признается: "Будем честны, государство не было готово к свалившимся проблемам!" А вот про готовность страны к новым испытаниям сегодня у экс-президента другое мнение…

Пандемия и общество



Я горжусь, какое у нас очень современное общество. Смотрите, как оно успешно решает кризис. Два миллиона жителей быстро распределились по всей территории. Я сам в деревне уже более месяца — вокруг меня жизнь кипит. Люди сумели перестроиться и дать ответ более сложному, чем прошлый, кризису. Да, остановилась авиация, туризм, гостиничный бизнес, какие-то рестораны, но жизнь не остановилась, люди нашли, чем заняться — приводят в порядок свой дом, сад, а не сидят в четырех стенах и плачут.

Тысячи людей вернулись в родовые гнезда, потому что здесь чувствуют себя в большей безопасности. И еще тысячи хотят вернуться. Как будет потом — зависит от того, найдут ли они себе место в Латвии. Все же родина есть родина… Все это показывает, какая мы динамичная нация, как адекватно отреагировали на пандемию.

Пандемия и экономика



Преимущество Латвии в том, что у нас нет больших предприятий. Это в Германии остановили BMW — начались проблемы. У нас все заводы маленькие, более динамичные — большинство работает. Остановилась развлекательная индустрия — концерты, театры… У них полный стоп. Рестораны никто не закрывал, но раньше они больше работали на туристов, поэтому возникли проблемы — пришлось закрывать.

Но почему мы смотрим только на артистов и гостиницы? Те, кто реально что-то производил, не пострадали. Одни производят торф, другие занимаются металлообработкой… У них есть риск, что поставки остановятся или продукцию трудно будет продавать, но это значит, что владелец и руководство предприятия должны сидеть по 16 часов в день и думать, как все наладить. Меня удивляет, когда члены правлений жалуются: у нас проблемы, мы страдаем! Это нормально. Надо думать, как восстановить бизнес. Пандемия есть — этого не избежать, надо приспособиться.

Пандемия и медицина



Коронавирус стал для нас хорошим уроком. Почему в медицине у нас все нормально, хоть и все время не хватало финансов? У нас была вовремя реформирована система скорой помощи — она быстро адаптировалась к ситуации. У нас несколько раз пытались, но не закрыли инфекционную больницу — центр, где концентрируются эксперты. У нас был Центр профилактики и контроля болезней, который все политики оставили в покое, поэтому они сохранили свой профессионализм.

Эти три звена были готовы к пандемии. И очень хорошо, что правительство сперва слушало экспертов, а потом принимало решения, а не наоборот, как это делал Трамп, который предлагал попить отбеливатель для здоровья, от чего эксперты приходили в ужас. Думаю, эти позитивные результаты потянут за собой реформы остальной части медицинского обслуживания — того, что не делали десятки лет.

Пандемия и власть



Доверие к власти поднимется во всем цивилизованном мире. Все ругали власти за кризис мигрантов, экономический, но когда началась проблема с вирусом, все поняли, что кто-то должен умело руководить государством — это вопрос жизни и смерти. Наше правительство намного сплоченнее — они реально решают проблемы. Сейм — это зеркало общества, где каждая партия сама по себе и каждый депутат сам по себе. Это нормально, ведь наше общество очень неоднородно.

Поддержать народ в это время — сложная задача. Придумали пособия по неустойке: денег много, а получить их может мало работодателей и рабочих, потому что теневая экономика. Но государство должно помогать законопослушным гражданам. Ведь пособия — это займ, пусть даже под очень низкие проценты, его надо будет отдавать из денег налогоплательщиков, наших детей. Точно нужна помощь рабочей силе, если ее не будет — не будет и денег. И еще правительство должно думать о том, как оно будет восстанавливать экономические связи. Те государства, которые быстрее выйдут из кризиса, будут намного успешнее. А маленькая страна может быть очень динамична…

В управленческой системе всегда людей больше, чем надо. Как появляется какая-то проблема, так берут новых людей. А когда нужды нет — их не увольняют. Иногда нужна чистка, как дома в шкафу. Ревизию надо делать хоть раз в четыре года. Это забота тех, кто у власти, определить, какие функции нужны, а какие уже нет.

Пандемия и Рига



К удивлению, Думы нет, а ничего страшного не происходит. Оказалось, можно жить и без власти. Но на короткий период. Выборы должны состояться — обманывать избирателей и бесконечно тянуть нельзя. Надо подумать, как организовать в условиях ограничений. Может, растянуть на три дня, чтобы не было очередей и соблюдалась дистанция…

Пандемия и перспективы



Вирус уже полгода в мире, но до сих пор непонятно, как с ним бороться. Латвия угадала, что основной способ распространения вируса — крупные мероприятия, где собирается много людей, радуются, целуются, обнимаются. Это мы запретили сразу. Потом ввели дистанцию два метра — работает. Как снизить ограничения, которых у нас и так мало, трудно сказать. Надо каждый месяц принимать решения и смотреть, что будет. Главное, чтобы заболевшие могли получить нормальную медицинскую помощь. Проблема Италии — навалилось много больных. Нам удалось удержать баланс.

Главная цель мира — вакцина. Устранить ошибку, что мир ее не создал в 2003 году, когда был SARS-1. Думали, что не повторится — повторилось и еще хуже. Также надо понять, что принцип коллективного иммунитета, который развивается с каждым днем, не даст вирусу идти дальше. Это медленный процесс… Может прийти и вторая, и третья, и четвертая волна… Те страны, которые больше слушают рекомендации своих правительств, там потерь меньше, там, где трактор, водка и хоккей — не работает…

Сейчас каждая страна сама по себе: мой дом горит — буду тушить. Следующая фаза, когда люди поймут, что глобальные процессы лучше решать солидарно. Когда речь шла о солидарности, в связи с изменением климата, ничего не получалось. Пандемия многих научила, что надо быть солидарными. В США и ученых хватает, и военной мощи, и экономической, а умерших много, государство не справляется — мощи одной страны недостаточно. Надо, чтобы каждый член общества чувствовал друг друга. Наше общество лучше многих других в мире, даже очень богатых стран.