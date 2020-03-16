"Молимся за наших медиков!" Солист La Scala рижанин Тимофей Андрияшенко о жизни в карантине Милана

Северная столица Италии Милан оказалась в карантине из-за вспышки Covid-19 одной из первых. В том числе в заточение сурового карантина попал ведущий солист балета La Scala, рижанин Тимофей Андрияшенко — его театр закрыли после того, как у одного из хористов выявили коронавирус. Портал Delfi попросил танцовщика описать новый суровый образ жизни, который очень скоро может установиться и в его родной Риге.

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Портал Delfi уже рассказывал о невероятной карьере Тимофея, которого его товарищи по Рижскому хореографическому училищу звали "маленьким Барышниковым". Ведь начинал он также — с па-де-труа в "Щелкунчике" Латвийского национального театра оперы и балета . В 14 лет Тимофей занял второе место на престижном международном конкурсе итальянского Сполето и получил грант на обучение от Академии русского балета в Генуе. Затем последовали медали нескольких важных конкурсов, в том числе одного из самых престижных — Международного конкурса артистов балета и хореографов, который раз в четыре года проходит в московском Большом театре.

После окончания Академии Тимофея приметил художественный руководитель La Scala Махар Вазиев (сегодня он руководит балетом Большого театра), который и предложил экс-рижанину контракт с одним лучших театров мира. Очень скоро в паре с примой Николеттой Мани Тимофей танцевал многие ведущие партии. До сих пор они идеальная пара на сцене и в жизни. Только вот их любимый театр с 27 февраля закрыт на неопределенный срок…

Foto: Roberto Fiacchi

До недавнего времени Тимофей регулярно гостил в Риге, где живут его мама и сестра. 3 апреля он должен был солировать здесь в роли принца Зигфрида на премьере обновленного балета "Лебединое озеро". Роскошные костюмы для этой постановки были заказаны у одного из лучших современных американских художников-костюмеров — Роберта Пердзиолы, а сценография — у испанца Хуана Гильермо Новы. Тимофей с трепетом ждал этого момента, но все планы расстроил коронавирус…

Звонок журналиста Delfi застал Тима (так его называют итальянские поклонники) в очереди в супермаркет, которая растянулась на половину улицы и час времени — миланцы уже научились всюду соблюдать дистанцию в три метра… Увы, в еще недавно стремительной и оживленной северной столице Италии теперь никому никуда не надо торопиться.

- Наверное, особенно обидно попасть в карантин именно накануне такой важной премьеры в родном городе?

- Очень. Так получилось, что я даже начать репетиции к "Лебединому озеру" не успел. Дело в том, что в начале февраля я только вернулся с больничного — почти четыре месяца просидел дома из-за травмы. Планировал, что моим возвращением на сцену станет как раз "Лебединое озеро" в Риге. Только я начал входить в форму, как в La Scala произошло чрезвычайное происшествие — выяснилось, что один из хористов театра оказался носителем Covid-19.

Дальнейшее расследование показало, что наш хорист заразился даже раньше, чем выявили первого официального носителя в Италии — 12 февраля. Всем нам стало очень страшно, появилась куча вопросов. Оказалось, что хорист приехал из Бергамо, где была мощная вспышка коронавируса. Но анализы взяли только у 20 работников La Scala — тех, у кого были простудные симптомы. Больше Covid-19 не нашли. Меня не проверяли, но и симптомов у меня не было. Театр La Scala тут же закрыли — случилось это 27 февраля.

- Что с тем хористом?

- Он переболел дома, не очень тяжело — температура и кашель. Я с ним лично не был знаком.

- До этого вы понимали, что вирус угрожает Италии?

- Конечно, мы слышали новости из Китая и понимали, что рано или поздно это может коснуться и нас. Китайцев тут везде много. В Милане с 18 по 24 февраля как раз проходила традиционная Неделя моды, куда их приехало большое количество…

Но все вздрогнули, когда стало ясно, что места в больницах заканчиваются, а поток тяжелых пациентов лишь нарастает. К примеру, по вчерашней статистике во всем регионе Ломбардия было 15 свободных мест для интенсивной терапии. Все боятся, что им не хватит. Сейчас спешно строят новый госпиталь в большом ангаре, но пока его не открыли…

- Вы финансово сильно пострадали?

- По контракту нам должны платить наши же зарплаты. С этой точки зрения мы довольно защищены. Хотя, конечно, театр терпит огромные убытки — по последним сведениям, около полумиллиона евро в неделю. У меня в апреле планировалось много разных гала-концертов и выступление в "Лебедином озере" в Риге, которое для меня очень было важно. Так что потери и у меня есть.

- Как живется в городе под карантином?

- Для танцовщиков очень важно каждый день репетировать. Для меня это особенно важно, чтобы правильно войти в форму после травмы. Сперва мы нашли балетный зал недалеко от дома — ходили туда. Потом в другой, где преподает наш знакомый. И так трудились, пока премьер-министр Италии Конти не попросил всех жителей Италии оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости — за продуктами, в аптеку или по срочной работе. Перед каждым таким выходом надо заполнить специальную форму в интернете (вот, как она выглядит) — когда, куда и зачем идешь.

Foto: No privātā arhīva

Делать станок в список срочной необходимости не входит. Так что пока занимаемся дома — у подоконника в гостиной. Через youtube ставим на экран балетные уроки и трудимся. Нам повезло, что хоть квартира у нас небольшая, но есть свой сад, где я выращиваю розы — можно туда выходить и дышать свежим воздухом. А наши соседи сегодня устроили во дворике небольшую дискотеку. В целом же скука дает о себе знать. Слава богу, я не один, а с Николеттой — мы смотрим фильмы, созваниваемся с друзьями по видеосвязи. Перекрасили одну стену из белого в терракоту — время появилось, надо его было чем-то занять.

- Весь мир обошли видео, как заточенные в карантине итальянцы музицируют со своих балконов…

- Это было очень символичное событие — люди объединились в общей беде. В первый день они просто ставили любимую музыку, играли сами и устраивали диджейские сеты. Мы установили в саду колонку с музыкой региона Саленто (часть Апулии), родины моей девушки Николетты, и танцевали у себя дома. На другой день вместе со всеми жителями мы аплодировали в знак почтения итальянским медикам, которые в эти дни совершают настоящий подвиг — они работают без выходных по 14-16 часов в сутки в очень рискованных условиях. Мы молимся за них: если заболеют они, то это станет катастрофой для всех.

- Участвовал ли ты в акции по сбору денег для больниц, который устроила итальянская фэшн-блогер Кьяра Ферраньи?

- К сожалению, я узнал о ней только после завершения, но слышал, что изначально надо было собрать 800 000 евро, а собрали в четыре раза больше — это очень впечатляет! Я тоже делал пожертвования — для детей, страдающих аутизмом.

- Как легко перестроились на новые карантинные требования?

- Честно, мне очень нелегко не трогать нос, глаза и рот — это жесты, которые делаешь непроизвольно. Отказаться от традиционных поцелуев в щеку тоже было непросто, но уже привыкли. И дистанцию соблюдаем на улице почти автоматически. Вы бы видели очередь в супермаркет — все минимум в трех метрах друг от друга. Поначалу были пара дней паники, когда люди хватали с полок все, что надо и не надо. Потом осознали, что новые продукты все время подвозят — скупать перестали. Тут мы не волнуемся.

- Чего больше всего не хватает?

- Привычного миланского ритма — мы привыкли бежать и спешить, а тут все встало.

- В Риге начинается примерно то же — границы закрываются, все заведения и театры под замок.

- Увы, это неизбежно, чтобы хоть как-то остановить эпидемию. Продолжение поездок грозит полнейшей катастрофой для всего мира — это итальянцы за прошедший месяц осознали. Надо заставить себя сидеть дома. Это нелегко, но без этого нельзя.

- Твои прогнозы?

- Думаю, до пика мы еще не дошли. Хотя, конечно, надеюсь, когда в нашем саду зацветут розы, кошмар рассеется. Пока только новые веточки вылезли.