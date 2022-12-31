31 декабря и 1 января проезд в общественном транспорте Риги — бесплатный; в Новогоднюю ночь — дополнительные рейсы

Для того, чтобы рижане и гости столицы могли комфортно перемещаться по городу в Новогоднюю ночь, посещая, в том числе городские праздничные мероприятия, Rīgas satiksme организует дополнительные рейсы. В субботу, 31 декабря, и в воскресенье, 1 января, проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах Риги — бесплатный.

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Бесплатный проезд в общественном транспорте — это не только подарок Rīgas satiksme рижанам и гостям города, но и необходимость взять технический перерыв на перепрограммирование системы считывания информации с э-талонов. Напомним, что со 2 января в Риге начинает действовать новая система билетов на проезд в общественном транспорте, здесь все, что нужно об этом знать — подробно).

31 декабря и 1 января общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. В эти дни пассажиры автобусов, трамваев и троллейбусов могут ездить бесплатно, не регистрируя билет, в том числе, кодовый.

В Новогоднюю ночь дополнительные рейсы (примерно до 2 часов ночи) будут организованы по следующим маршрутам:

1-й, 5-й и 7-й трамвайные маршруты;

4-й, 9-й, 15-й, 17-й и 18-й троллейбуссные маршруты;

3-й, 9-й, 24-й, 25-й, 37-й, 51-й, 53-й автобусные маршруты, а также автобусный маршрут, который объединит стандартные маршруты NN 12, 23 и 26, курсируя по Каменному мосту.

Автостоянки, управляемые Rīgas satiksme, 31 декабря и 1 января можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кр. Валдемара 5а — там придется платить по стандартному тарифу.

31 декабря и 1 января центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты.