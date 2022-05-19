90 дней на исходе: "безусловная поддержка" истекает. Что ждет украинских беженцев в Латвии?

В конце мая или начале июня у украинских беженцев, прибывших в самом начале войны, истекает 90-дневный срок пребывания в Латвии. Это означает, что заканчивается и период оказания первичной "безусловной" поддержки — когда помощь предоставлялась абсолютно всем прибывающим из охваченной войны Украины. Что изменится для почти 30 тысяч украинцев, оказавшихся в Латвии?

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В четверг, 19 мая, Сейм в срочном окончательном чтении внес поправки в Закон "О поддержке гражданских жителей Украины".

Что меняется: коротко

Программа первичной помощи беженцам остается в силе. В течение 90 дней они обеспечены питанием и жильем.

Что будет после 90 дней? Беженцы могут оставаться в Латвии и по истечении 90-дневного срока. Однако государство начинает относиться к ним как к гражданам или негражданам страны: обеспечивать им те же права на социальные услуги и социальную помощь.

Налоги: необлагаемый минимум и льготы за детей. Из-за дыры в законодательстве беженцы теряли на налогах больше, чем жители Латвии. Теперь эта норма исправлена.

Жилье: хозяева домов, приютившие беженцев, смогут получать господдержку (не более 300 евро на жилище). Это может частично снять напряжение и упростить беженцам поиск жилья.

Кому положена первичная помощь?

12-я статья Закона "О поддержке гражданских жителей Украины" по-прежнему гласит: государство сроком до 90 дней обеспечивает украинским беженцам первичную срочную помощь — услуги питания и размещения.

Сейм внес уточнение: такая помощь будет оказываться, если до подачи заявки не удастся уточнить, соответствует ли заявитель юридическому статусу гражданского жителя Украины. Если статус установлен и подтвержден, человек продолжит получать поддержку. Если нет — в помощи ему будет отказано. Суть поправки в том, чтобы отрегулировать объем поддержки. Для некоторых украинских беженцев Латвия становится транзитной зоной — они двигаются дальше вглубь ЕС, рассчитывая обосноваться в других европейских странах, или же возвращаются на родину.

Социальная поддержка: украинцев приравнивают к латвийцам

Украинцы, которые задержались в Латвии более чем на 90 дней и начали интегрироваться в латвийское общество, будут иметь такие же права на социальные услуги и социальную помощь как и граждане и неграждане Латвии. Оказание поддержки регулируются Законом "О социальных услугах и социальной помощи".

Социальные услуги и помощь предоставляет то самоуправление, на административной территории которого проживает или размещен гражданский житель Украины.

В первые три месяца социальная служба самоуправления не оценивает материальное положение заявителя до принятия решения о выплате социальной помощи. Но после завершения трехмесячного срока она уже исходит из требований Закона "О социальных услугах и социальной помощи".

Это означает, что работающий (и получающий некие низкие доходы) украинский беженец по истечении трехмесячного срока сможет получать помощь на тех же условиях, что и латвийцы. Логика в том, что те украинцы, которые успешно интегрировались в рынок труда и могут обеспечивать себя сами, помощь более получать не будут.

Здесь на русском языке на странице Министерства благосостояния можно почитать о том, какие государственные социальные пособия существуют в Латвии. Здесь подробнее — на латышском языке. Здесь на русском языке можно почитать о том, как оказывает социальную помощь Рижская дума. Здесь подробнее — на латышском языке.

Налоги: необлагаемый минимум и льготы за детей

Украинские беженцы, которые нашли в Латвии работу, уже обнаружили, что к ним не относится ряд льгот по уплате подоходного налога с населения. В частности, к иностранной рабочей силе не применяется необлагаемый налогами минимум. То есть украинцы при одинаковой зарплате получают "на руки" меньше, чем латвийцы.

Поправки к Закону "О поддержке гражданских жителей Украины", утвержденные 19 мая Сеймом, решают эту проблему:

необлагаемый налогами минимум, применяемый к гражданскому жителю Украины, который является нерезидентом в понимании Закона "О подоходном налоге с жителей", составит 250 евро в месяц;

льгота по уплате подоходного налога за несовершеннолетних детей будет применяться и к работающим украинским беженцам, необлагаемый налогами минимум в этом случае повысится у одного из родителей;

льготы (необлагаемый налогами минимум за самого работники, льготы по уплате налога за детей) применяют работодатели, они же контактируют со Службой государственных доходов.

Жилье: три варианта и много вопросов

По истечении 90-дневного срока пребывания в Латвии у украинцев фактически будет три варианта проживания в стране.

1. Проживание в квартирах и домах, которые не сдаются в аренду

Хозяева домов и квартир, которые пустят к себе беженцев — при условии, что они не пытаются зарабатывать (то есть, не требуют от постояльцев какой-либо платы) — смогут получать от государства финансовую поддержку:

100 евро за первого размещенного беженца;

50 евро за каждого последующего беженца;

Одно домохозяйство (одно жилье, один адрес) может получить не более 300 евро.

Чтобы получить такую помощь, физическое лицо — владелец жилья или уполномоченное им лицо — должно подать соответствующую заявку в то самоуправление, на территории которого находится недвижимость. Заявка должна быть поданы не позже чем через 14 дней с момента размещения гражданских жителей Украины. В заявке нужно указать:

Имя, фамилию, персональный код, расчетный счет (банковский или почтовый) и контактную информацию;

Адрес жилья, в котором размещены беженцы, а также площадь жилья, которую занимают гражданские жители Украины и срок, который они намерены жить в этом месте;

Документ, подтверждающий право собственности на жилье;

Имя, фамилию, персональный код каждого размещенного украинского беженца;

Свидетельство о том, что жилье, в котором размещен гражданский житель Украины, годно для проживания в понимании 3-й части 16-й статьи Закона "О помощи в решении квартирного вопроса", не угрожает здоровью и безопасности постояльцев.

Компенсация будет выплачиваться за период до 90 дней, отсчитывая от даты, указанной в заявке, но не ранее чем с 1 мая 2022 года.

Самоуправление будет рассматривать заявку на предоставление компенсации в течение месяца. Сама компенсация в случае положительного решения будет перечисляться заявителю за актуальный месяц до 10-го числа следующего месяца.

Финансирование госбюджета этого механизма поддержки составляет 937 500 евро.

18 мая в эфире программы Spried ar Delfi представитель волонтерской организации Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помогать беженцам") Агнесе Лусе заявила, что произошел сбой коммуникации в вопросах оказания помощи украинцам. Те люди, которые действительно хотят предоставить свое жилье беженцам, не знали, куда обращаться и как действовать. По словам Лусе, у примерно 1000 беженцев в начале июня истекает 90-дневный срок, и они не знают, где они будут жить дальше, если их попросят из гостиниц.

2. Беженцев приютят в помещениях, принадлежащих самоуправлениям

"Слабость" этого варианта в том, что свободных помещений у многих самоуправлений просто нет, либо они нуждаются в ремонте. На это нужно время и деньги. К тому Латвийский союз самоуправлений утверждает, что до сих пор муниципалитеты от государства не получили ни цента компенсаций на расходы, направленные на заботу о прибывающих в латвийские города украинских беженцев.

3. Украинские беженцы просто будут снимать жилье на арендном рынке

Этот вариант выглядит идеально: человек трудоустроился, получает хорошую зарплату и может позволить себе снимать ту квартиру, которую захочет. В отдельных случаях так и будет. Однако многие украинцы заняты на низкооплачиваемых работах, и оплатить жилье по рыночным ценам им будет сложно или невозможно.

В этом случае человек может обратиться в самоуправление с просьбой предоставить так называемое жилищное пособие — на тех же условиях, что и латвийцы. Размер жилищного пособия рассчитывается по формуле:

P (размер пособия) = GMI (гарантированный уровень минимальных доходов) + K (сумма, указанная в квитанциях за услуги, связанные с использованием жилого помещения) — I (доходы клиента, включая пособие по обеспечению GMI, если соискатель жилищного пособия получает такой вид поддержки).

Подробно о том, как начислялось в этом году жилищное пособие латвийцам, можно почитать здесь.

Жилищное пособие может быть выплачено и в том случае, если гражданский житель Украины проживает в гостинице или помещении со схожими функциями. Фактически это означает, что государство допускает: некоторые беженцы не смогут найти жилье и придется оплачивать им расходы размещения в гостиницах хотя бы частично.

Политическая турбулентность: можно ли выжить в Латвии?

18 мая в эфире Spried ar Delfi и волонтер, и чиновники были вынуждены признать, что из-за "политической турбулентности" — событий 9 и 10 мая у памятника в Пардаугаве и последовавших за ними политических ультиматумов и отставок министров (в том числе, МВД) — процесс принятия решений, определяющих судьбу украинских беженцев, притормозился. Отчасти это и привело к сбою коммуникации.

В то же время парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня ("Новое Единство"), реагируя на предложение волонтера Агнесе Лаце хотя бы на месяц продлить 90-дневный срок оказания первичной помощи, сказала, что это не метод решения проблемы. Продление на месяц обычно приводит к продлению еще на месяц, и в итоге долгосрочные решения не принимаются, дала понять Силиня.

Госсекретарь МВД Димитрий Трофимов подчеркнул, что Латвия до сих пор еще не сталкивалась с таким притоком беженцев, миграционной политики в этой сфере не было, и после 24 февраля решения приходилось принимать в срочном порядке.

Стоящую перед Латвийским государством задачу — помогать украинским беженцам — политикам придется решать в условиях, когда при резком росте тарифов на коммунальные услуги, повышении цен на продукты и удорожании жизни в целом — в социальной поддержке все больше и больше будут нуждаться местные жители. Так экс-министр внутренних дел, предприниматель Марис Гулбис в эфире TV24 уже заявил, что Латвия не так богата, как Германия, чтобы из средств налогоплательщиков помогать украинским беженцам. Правительство Латвии неоднократно заявляло, что в условиях удорожания жизни будут задействованы механизмы оказания поддержки местному населения — вероятно, преимущественно через выплату все тех жилищных пособий.

Ситуация усугубляется тем, что решать проблемы и украинских беженцев, и местного населения Латвийскому государству предстоит в условиях набирающей обороты предвыборной кампании, всегда поднимающей градус популизма в политической риторике. Выборы в 14-й Сейм пройдут в Латвии 1 октября этого года.