Административный районный суд начал дело против правительства по запросу косметологов
Foto: Shutterstock

По запросу Латвийской ассоциации косметологов начато административное дело против правительства, запретившего косметологам и специалистам в сфере красоты работать.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Суд решил принять запрос ассоциации и начать административное дело, в котором ответчиком выступает Кабинет министров. Ассоциацию в суде на безвозмездной основе представляет адвокат бюро Sorainen Виктория Яркина.

"Это уже маленькая победа! Мы чувствовали себя полностью незащищенными в этой ситуации, глядя, как часть отрасли работает и оказывает те же самые услуги, что и мы, но в медицинских центрах. То, что суд принял запрос и начал административное дело — это первый шаг к защите наших прав", — заявила Ренате Рейнсоне, президент ассоциации косметологов. По ее словам, в отрасли работают в основном женщины, многие — одинокие матери, и работа для них — вопрос выживания.

Услуги косметологов запрещены с 6 ноября. В ноябре и декабре специалисты в этой сфере получали пособие не более 300 евро, 25 января оно было увеличено до 500. Как подчеркивает ассоциация, для одиноких женщин с детьми это означает риск бедности.

Ассоциация обращает внимание, что предлагала ввести дополнительные противоэпидемиологические требования для отрасли, и решение полностью запретить косметологам работать было принято без консультаций с представителями отрасли, которым не дали слова. Не был оценен и опыт чрезвычайной ситуации в прошлом году.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

От владельца

Miera iela, Centrs, Rīga,
91 800€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Ūnijas iela, Teika, Rīga,
135 000€
Kalnupes iela, Mārupes nov.,
990 000€
Ausekļa iela, Centrs, Rīga,
81 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Slokas iela, Melluži, Jūrmala,
1 350 000€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Teika, Rīga,
45 990€