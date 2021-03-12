Административный районный суд начал дело против правительства по запросу косметологов

По запросу Латвийской ассоциации косметологов начато административное дело против правительства, запретившего косметологам и специалистам в сфере красоты работать.

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Суд решил принять запрос ассоциации и начать административное дело, в котором ответчиком выступает Кабинет министров. Ассоциацию в суде на безвозмездной основе представляет адвокат бюро Sorainen Виктория Яркина.

"Это уже маленькая победа! Мы чувствовали себя полностью незащищенными в этой ситуации, глядя, как часть отрасли работает и оказывает те же самые услуги, что и мы, но в медицинских центрах. То, что суд принял запрос и начал административное дело — это первый шаг к защите наших прав", — заявила Ренате Рейнсоне, президент ассоциации косметологов. По ее словам, в отрасли работают в основном женщины, многие — одинокие матери, и работа для них — вопрос выживания.

Услуги косметологов запрещены с 6 ноября. В ноябре и декабре специалисты в этой сфере получали пособие не более 300 евро, 25 января оно было увеличено до 500. Как подчеркивает ассоциация, для одиноких женщин с детьми это означает риск бедности.

Ассоциация обращает внимание, что предлагала ввести дополнительные противоэпидемиологические требования для отрасли, и решение полностью запретить косметологам работать было принято без консультаций с представителями отрасли, которым не дали слова. Не был оценен и опыт чрезвычайной ситуации в прошлом году.