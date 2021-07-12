Агентство лекарств: единственное противопоказание для прививки от Covid-19 — аллергия на компоненты

Запрещено прививаться от Covid-19 только тем, у кого тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок) на какой-нибудь из компонентов вакцины, подчеркивает Государственное агентство лекарств.

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Часто те, кто отказывается делать прививку, говорят, что им врач не советовал по состоянию здоровья. Например, профсоюз педагогов заявил, что выступает против обязательной вакцинации, потому что многие учителя не хотят делать прививку не из идеологических соображений, а из опасений, что она навредит при их состоянии здоровья.

Однако единственным противопоказанием является тяжелая аллергическая реакция. В Латвии анафилактические реакции на прививку появились лишь в четырех случаях.

Агентство также отметило, что вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson не прививают тех людей, у которых раньше был тромбоз и тромбоцитопения. Также вакцину AstraZeneca не используют при очень редкой болезни — синдроме повышенной проницаемости капилляров.

В Латвии не было ни одного случая тромбоза из-за прививок и ни одного подтвержденного летального случая из-за вакцины.