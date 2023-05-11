Алкоголь в супермаркетах — запретить: нарколог обратилась с призывом к политикам

В Латвии необходимо прекратить продажу алкоголя в супермаркетах и перенять опыт стран Северной Европы, где торговля спиртным разрешена только в специально отведенных для этого торговых точках. Такое мнение на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам высказала нарколог Астрида Стирна.

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Стирна также выступила за прекращение продажи алкоголя в интернете и за запрет на любую рекламу спиртного в СМИ "из-за большого воздействия рекламы на молодежь".

Специалист утверждает, что палаты латвийских больниц сегодня переполнены молодыми алкоголиками. Некоторые молодые люди попадают к медикам уже в абстиненции — к примеру, недавно в таком состоянии поступил 25-летний мужчина. Такие случаи связаны с длительным употреблением алкоголя в больших количествах, и их число растет.

Не так давно медики "скорой помощи" и сотрудники полиции доставили в больницу 15-летних подростков в состоянии сильной алкогольной интоксикации. Отдельные молодые люди начинают в стенах больницы вести себя агрессивно — они могут выбить дверь или окно. Для усмирения буйных пациентов необходимы санитары, которые фиксируют их на койках. Также есть люди, которые из-за злоупотребления алкоголем попадают в больницу несколько раз в месяц.

На заседании парламентской комиссии также обсуждалось поправки к закону "Об электронных СМИ" — изменения, в частности, предполагают наложение запрета на рекламу пива и вина.