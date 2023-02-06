Согласно докладу, подготовленному Министерством обороны для правительства, альтернативная служба для первой группы призывников обойдется государству примерно в полмиллиона евро.

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В результате работы рабочей группы наметились три основных направления альтернативной службы.

Первое направление предусматривает внедрение альтернативной службы в подведомственных учреждениях Министерств благосостояния, внутренних дел и здравоохранения. Второй предусматривает развитие альтернативной службы только в учреждениях, подведомственных Министерству обороны. Третий вариант — комбинированный, при котором альтернативная служба сначала вводится в учреждениях Минобороны, а в будущем ее будут предлагать и другие министерства.

Альтернативная служба может быть предложена в таких областях, как управление недвижимостью и обслуживание инфраструктуры баз национальных вооруженных сил. Всего на указанных должностях может быть задействовано до 50 призывников.

Около 20 призывников могли бы служить в Центре логистики и закупок государственной обороны на таких должностях, как водитель/экспедитор, работник склада.

Небольшое количество должностей для призывников есть также в Латвийском агентстве геопространственной информации, Латвийском военном музее, а всего в подведомственных Минобороны учреждениях есть 89 мест для молодых людей, которые выберут альтернативную службу.

Проживание и питание нужно будет оплачивать из своих средств. Государство будет выплачивать призывникам ежемесячную компенсацию в размере 300 евро, пособие в размере 1100 евро по окончании службы и ежемесячную компенсацию в размере 140 евро за транспорт.

Введение альтернативной службы в учреждениях других министерств невозможно в рамках нынешнего государственного бюджета, на это потребуется дополнительное финансирование.

Как уже ранее сообщалось, законопроект о введении службы государственной обороны, предусматривающий внедрение системы воинского призыва, нужно принять без промедления. Об этом на встрече с министром обороны Инарой Мурниеце (Национальное объединение) заявил президент Латвии Эгил Левитс. Подробнее читайте — здесь.

В среду, 25 января, члены Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции продолжили работу над законопроектом о службе государственной обороны (СГО), приступив к рассмотрению 45 поступивших предложений. В то же время депутаты договорились, что продолжится доработка уже поддержанных статей, чтобы они были однозначными и понятными для всех заинтересованных сторон.

Предполагается, что первые два призыва будут добровольными. Подробнее читайте — здесь.