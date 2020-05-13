Американское латышское общество закупило ноутбуки для бедных латвийских школьников

Американское латышское общество собрало около 47 000 евро пожертвований и приобрело портативные компьютеры для латвийских школьников из бедных семей, сообщает LETA.

Чтобы у латвийских школьников из бедных семей была полноценная возможность учиться удаленно, Американское латышское общество организовало сбор пожертвований и закупило компьютеры на общую сумму 51 165 долларов (47 048 евро).

В сотрудничестве с Латвийским детским фондом и Министерством образования компьютеры переданы нуждающимся семьям.