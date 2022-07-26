Amnesty International осудила Латвию за плохое обращение с мигрантами на восточной границе
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Латвия плохо обращалась с мигрантами, которые прибывали в страну со стороны Беларуси, и даже издевалась над людьми, несколько месяцев удерживая их в лесу. Об этом в своем сообщении заявила международная организация по защите прав человека Amnesty International.

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Amnesty International пишет, что уже примерно год Латвия принимает различные меры, чтобы не пустить на территорию страны ближневосточных мигрантов из Беларуси. По мнению латвийской стороны, пишет организация, движение этих людей в сторону Латвии целенаправленно организовал белорусский режим — в качестве гибридного нападения на Латвию. Организация омечает, что, по мнению Латвии, согласно международному праву эти люди должны просить об убежище в первой безопасной стране, где они оказались — то есть, в Беларуси.


Amnesty International раскритиковала такой подход Латвии в сообщении в Twitter. В организации отмечают, что Латвия планирует продлить чрезвычайную ситуацию на восточной границе до ноября, а такой подход правительства угрожает возможностям людей просить об убежище.

Amnesty International указывает, что Латвия приняла более 34 тысяч украинских беженцев, которые бежали от войны, развязанной Россией, но при этом беженцев из Ирака и Афганистана, в том числе детей, оставляет в лесу.

Людям отказывали в убежище, а в качестве альтернативы предлагали только возвращение в свою страну, многие беженцы также столкнулись с угрозами насилия.

Amnesty international призывает Латвию незамедлительно отменить режим чрезвычайного положения на восточной границе и не возобновлять его, а также возобновить на территории страны право на безопасное убежище каждому, кто ищет безопасности, независимо от того, кто эти люди и откуда прибывают.

Уже сообщалось, что ситуация с нелегальной миграцией на восточной границе Латвии до сих пор не меняется. 10 августа правительство объявило о чрезвычайной ситуации на границе, которую не только до сих пор не отменили, но и продлили до 10 августа — и собираются продлить в дальнейшем.

В результате гибридного нападения белорусского режима, с весны прошлого года тысячи нелегальных мигрантов, преимущественно из Ирака, со стороны Беларуси пытаются пересечь границы Латвии, Литвы и Польши.

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