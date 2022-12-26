"Ампутаций можно избежать": "Врачи без границ" призвали Латвию отказаться от "пушбэков" мигрантов на границе
Foto: F64

Международная организация "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières, MSF) призвали власти Латвии и Литвы отказаться от практики выдавливания нелегальных мигрантов (pushbacks, "пушбэки") через границу с Беларусью.

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MSF отмечает, что зимой этим людям, возможно, придется провести несколько недель в лесу, и это представляет угрозу для их здоровья. Несколько мигрантов попали в больницу, и им придется ампутировать конечности в связи с обморожениями. Этого можно было избежать, отмечает организация.

С августа 2022 года ситуация с нелегальной миграцией на границе Латвии и Беларуси становится все сложнее, сообщало в середине декабря агентство LEТА со ссылкой на данные Государственной погранохраны. С 1 по 13 декабря латвийские пограничники не пропустили на территорию страны 349 человек. В ноябре через границу не пропустили 429 человек.

19 декабря в больнице в Резекне из-за переохлаждения умер нелегальный мигрант из Афганистана. Другие мигранты пытались перенести его через границу на самодельных носилках и были задержаны латвийскими пограничниками. Это не первый случай, когда пограничникам приходится вызывать медицинские бригады. Очень часто мигранты истощены и имеют признаки обморожения. Похожие случаи фиксируют литовские пограничники: 16 декабря появилось сообщение о том, что на границе задержаны двое граждан Афганистана, у которых были обморожены ступни ног.

С 2021 года белорусский режим искусственно поддерживает напряжение на границе с Польшей, Латвией и Литвой, направляя туда потоки иммигрантов. В прошлом году десятки тысяч человек из Ирака, Сирии, Афганистана, ДР Конго, Камеруна и других стран стремились перейти границу и оказаться на территории Евросоюза.

Уже более года на территории Латвии возле границы с Беларусью объявлено чрезвычайное положение. В связи в этим в приграничных районах затруднена работа негосударственных организаций и СМИ. Международные организации (например, Amnesty International) обвиняют Латвию в жестоком обращении с беженцами. Латвийские государственные структуры категорически отвергают эти обвинения.

Государственная пограничная служба отмечает, что каждый случай пересечения границы рассматривается индивидуально. Десятки мигрантов каждый месяц попадают в Латвию на основании гуманитарных соображений.

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