Антигенные тесты "сделай сам" на Covid-19: почему они будут применяться гораздо чаще

Министерство здравоохранения поясняет, что расширение использования антигенных тестов на Covid-19, результат которых человек получает сразу, без участия лаборатории, связано с тем, что необходимо обеспечить непрерывность деятельности критически важных для общества отраслей и оказания столь же необходимых услуг.

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Учебные заведения

В некоторых школах уже сейчас используются сразу два метода тестирования: один раз в неделю проводится уже привычный скрининг, а два раза в неделю дети и подростки делают антигенные тесты сами. Пока это эксперимент, который призван дать ответ на вопрос, могут ли школы постепенно перейти полностью на тесты "сделай сам", что было бы более экономно.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что такие тесты — удобные, простые, с задачей справится и ребенок. Предусматривается, что малыши — ученики 1-3-х классов — должны делать такие тесты под присмотром родителей, а дети постарше и подростки, педагоги и другие работники школы — в самом учебном заведении. Перед получением и проведением теста предоставляется подробная инструкция. Тесты учебным заведениям предоставляют лаборатории, которые занимаются и обеспечением скрининга в школах.

Для воспитанников специальных школ порядок тестирования остается прежним.

Приоритетные отрасли общественного сектора

Тестами "сделай сам" регулярный скрининг планируется заменить в перспективе в центрах социального ухода, в Государственной и муниципальной полиции, Государственной пожарно-спасательной службе, Государственной пограничной охране, в Управлении мест заключения, Государственной службе пробации, Национальных Вооруженных силах, Службе государственных доходов, Латвийской почте, а также в международном аэропорт у Rīga, АО Air Baltic Corporation, ГАО Latvijas dzelzceļš, АО Pasažieru vilciens и так далее.

В долгосрочной перспективе более широкое использование таких тестов не только снизит нагрузку на лаборатории, но и расходы на тестирование. Такой метод тестирования, снижения распространенности Covid-19 широко используется не только в ЕС, но и в других странах мира, подчеркивает Минздрав.

Также планируется, что карантин вакцинированных контактных лиц может быть заменен регулярным самотестированием.

На кону — 14 миллионов евро

Использование таких тестов в упомянутых выше отраслях — в образовании и общественном секторе — потребует в этом году более 7 млн самих тестов. Приобретение тестов обойдется в 14,1 млн евро. Из этой суммы 8 млн евро уйдут на закупку для нужд общественного сектора, а более 6 млн евро — на сферу образования. Расчеты сделаны, исходя из того, что стоимость одного теста — 2 евро.

На заседании Кабинета министров во вторник Министерство финансов не возражало, чтобы на первом этапе столь масштабной закупки применялась процедура переговоров, но считает: все последующие закупки надо проводить уже соблюдая обычную процедуру согласно закону.

Закупкой тестов "сделай сам" будет заниматься Министерство обороны. Госсекретарь этого ведомства Янис Гарисонс возразил Министерству финансов, поскольку, по его мнению, процедура переговоров — это лучший способ в условиях чрезвычайной ситуации обеспечить быструю и эффективную закупку. В противном случае у Министерство обороны могут возникнуть проблемы с оперативностью и эффективностью закупки.

"Процедура переговоров обеспечивает, что все претенденты могут заявиться. Процесс закупки — прозрачен и мы придем к лучшему результату. Не хотелось бы идти через все эти мучения, как это было с закупкой масок", — считает, как сообщает агентство LETA, Гарисонс.

Министр обороны Артис Пабрикс (AP!) не отрицал, что необходимо стараться соблюдать процедуры закупок, однако правительство поставило перед и так загруженной отраслью обороны задачу закупить качественную продукцию в короткие сроки. Когда эпидемия Covid-19 перестанет быть чрезвычайной ситуацией, тогда можно будет вернуться к обычным процедурам организации процесса закупок, дал понять глава Министерства обороны.

"Процедура переговоров — это процедура закупки, при которой заказчик, ранее не публикуя сообщение о договоре, обсуждает закупку с выбранными поставщиками и согласовывает условия договора о закупке с одним или несколькими из них", — гласит 1-я статья Закона "Об общественных закупках".

Почему контактные лица продолжат работать

И общественный, и частный сектор сталкиваются с тем, что один заболевший Covid-19 отправляет на карантин нередко десятки своих коллег, признаваемых контактными лицами. В отдельных случаях о парализации деятельности всего производства или учреждения.

Кабинет министров во вторник принял решение, что с 15 ноября вакцинированные и переболевшие работники критически важных сфер, признанные контактными лицами, могут не соблюдать домашний карантин в следующем случае. Работодатель организует тестирование работников — скрининг антигенными тестами — перед каждым рабочим днем или рабочей сменой в течение семи дней после контакта с зараженным. Разумеется, карантин cмогут не соблюдать, и соответственно, допускаются к работе только те вакцинированные или ранее переболевшие работники, у которых результат теста на Covid-19 негативный. При этом даже такие люди могут только работать, но не должны посещать, например, общественные и публичные места.

Очевидно, что, как и в случае со школами и приоритетными отраслями общественного сектора, речь здесь идет о тестах, которые дают немедленный результат, а не требует отправки в лаборатории. Ведь перед началом рабочего дня нужно получить именно немедленный результат. Подчеркивается, что тестирование оплачивает работодатель.

Однако в случае с частным бизнесом правила не отдают пока ответа на вопрос, какие сферы могут считаться критическими важными, а также все ли работники, признанные контактными лицами, настолько критически важны, чтобы разрешить им работать при получении негативного экспресс-теста на Covid-19. Вероятно, ответ на этот вопрос появится непосредственно к 15 ноября.

Насколько точны тесты "сделай сам"?

Министерство здравоохранения ссылается на рекомендации Европейского центра профилактики заболеваний (ECDC).

"Быстрое самотестирование на антиген вируса SARS-CoV-2 повышает доступность тестирования, ускоряет диагностику и, таким образом, позволяет раньше отправиться на изоляцию и снижает риск дальнейшего распространения инфекции. Использование самотестирования особенно полезно в условиях высокой распространенности вируса, поскольку снижает нагрузку на лаборатории и медицинские учреждения. Хотя экспресс-тесты для определения антигена (RAT) обычно менее чувствительны, чем ПЦР-тесты, а самотестирование имеет более высокий процент ошибок, чем лабораторные тесты, а также не обо всех результатах становится известно, преимущества самопроверки при интенсивной нагрузке перевешивает эти риски. В то же время ECDC указывает, что самотестирование не заменяет другие типы тестов и должно выполняться с четкими инструкциями и процедурами, особенно в случае с позитивными результатом", — говорится в докладе Министерства здравоохранения.

В других странах самотестирование активно применяется в школах, подчеркивает Минздрав. Перечисляются страны: Великобритания, Канада, Германия, Дания, Австрия. С 1 ноября самотестирование применяется в школах Эстонии. Дополнительно в ряде стран внедряются программы повышения доступности самотестирования для широких слоев общества или же профессиональным групп, отмечает Министерство здравоохранения.