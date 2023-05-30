Автор скульптуры Пушкину: без согласования со мной Дума не имеет права решать судьбу памятника
Foto: DELFI Aculiecinieks

По документам снесенная сегодня скульптура Пушкину считается нелегальной постройкой, считает Рижская дума, а юридически ее владелец неизвестен. Однако, как рассказал в интервью программе "Новый день" автор памятника поэту, российский скульптор Александр Таратынов, именно он является собственником объекта, и самоуправление не имеет права единолично решать судьбу бронзового Пушкина. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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"В свое время по глупости или по стечению обстоятельств не были оформлены документы собственности. Ввиду этого, если нет других кандидатур, я являюсь крайним собственником, тут поднимается вопрос имущественного права. Мэрия Риги, по моему мнению, не имеет права от своего имени передавать или устанавливать этот памятник в другом месте без согласования со мной. Они не собственники этого объекта", — заявил в эфире программы автор скульптуры.

Он выразил сожаление, что памятник перемещен на склад, назвав это "неверным решением". Также Таратынова не устраивает решение передать бронзового поэта в музей Союза художников Латвии, потому что "памятник создавался для специального места, являлся произведением монументальной скульптуры для городской среды и выполнялся с учетом этого".

Как сообщалось, в Риге перенесли памятник русскому поэту Александру Пушкину, который находился в парке Кронвальда. 30 мая Рижское агентство памятников перенесло памятник на склад, чтобы позже передать его музею Союза художников Латвии, с которым была достигнута концептуальная договоренность о хранении скульптуры и будущей ее экспозиции.

Такое решение принято, поскольку в 2009 году и Совет по сохранению и развитию Рижского исторического центра, и Государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда, порекомендовав выбрать альтернативные места.

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