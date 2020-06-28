Бауская дума может получить компенсацию в размере 6629 евро за содержание 18 граждан Болгарии

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) может компенсировать Бауской краевой думе расходы в размере 6629 евро, которые были потрачены на содержание 18 граждан Болгарии во время пика распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает LETA.

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В начале апреля в Латвию из Эстонии въехали 18 граждан Болгарии, у одного из которых было выявлено заболевание Covid-19. Всех иностранцев поместили на карантин в общежитии бывшей Межотненской школы-интерната в Бауском крае.

Учитывая, что в Латвии у этих людей не было задекларированного места жительства, в латвийском обществе увеличился риск распространения опасной инфекции. Поэтому Минздрав установил карантин в помещениях и на территории общежития в Баускском крае.

Иностранцам было запрещено покидать это место, в случае нарушений обещали привлечь Госполицию, которая обеспечила ограждение, охрану карантина и поддержание общественного порядка.

С 5 по 21 апреля Бауская краевая дума предоставляла болгарским гражданам жилье, а также необходимые товары гигиены, питьевую воду, продукты питания и другие основные предметы домашнего обихода.

В результате бюджету местного самоуправления был нанесен ущерб в размере 6629 евро. Учитывая, что расходы были непредвиденными, VARAM планирует компенсировать эту сумму в полном размере. Необходимую сумму хотят взять из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.

21 апреля граждане Болгарии, находившиеся на карантине в волости Межотнес, покинули Латвию в сопровождении полицейского конвоя.