Biļešu serviss: деньги за билеты на несостоявшийся концерт Иглесиаса должны вернуть организаторы

Деньги за билеты на несостоявшийся концерт Энрике Иглесиаса, находящиеся в распоряжении Biļešu serviss арестованы полицией, сообщила порталу DELFI представитель предприятия Элина Добулане. Поэтому возврат денег за билеты должны обеспечить организаторы концерта.

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Добулане сообщила, что у предприятия нет юридического права распоряжаться средствами, которые ему не принадлежат. Помимо прочего, деньги за билеты на концерт арестованы после того, как предприятие обратилось в полицию с просьбой расследовать возможное мошенничество при организации концерта.

“Покупая билеты, договор заключается между покупателем билетов и организатором концерта. Поэтому Biļešu serviss без разрешения суда не имеет юридического основания вернуть деньги потребителю”, - указала член правления Biļešu serviss Лига Рубине. Она отметила, что призыва Центра защиты прав потребителей недостаточно, чтобы у Biļešu serviss появилось такое право.

В предприятии подчеркнули, что они сотрудничают с полицией и делают всё возможное, чтобы клиенты Biļešu serviss как можно скорее могли получить назад деньги.

Как уже сообщалось, Центр защиты прав потребителей обратился к Biļešu serviss с требованием соблюдать срок возврата денег за билеты на концерт All the Hits Live Энрике Иглесиаса, который должен был состояться 5 декабря 2019 года в Arēnа Rīga.