Блуждающего вблизи домов медведя, возможно, придется ликвидировать
Foto: LETA

Если блуждающий вблизи домов медведь не изменит свое поведение и не уйдет, возможно, его придется ликвидировать, заявил в понедельник утром в интервью Латвийскому радио руководитель Видземской региональной администрации Управления по защите природы Роландс Аузиньш.

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Медведю, которого много раз видели рядом с жилыми домами и которого уже дважды перемещали, третьего шанса не дадут. "Если животное не изменит свое поведение, его придется ликвидировать", - отметил Аузиньш.

Специалист призвал общество с пониманием отнестись к данному решению, так как сложившаяся ситуация ставит под угрозу жизнь людей. "Медведь должен находиться в лесу, он не должен быть рядом с людьми", - сказал Аузиньш, добавив, что никто из экспертов, работавших с медведями, не дает гарантию, что разлученное или получившее снотворное животное изменит свое поведение. По словам Аузиньша, коллега из Эстонии выразил предположение, что один медведь-подстрекатель, а второй - ведется. И попытки не дать медведям приближаться к домам показали, что один из них усвоил урок, а второй продолжает вести себя, как прежде.

Управление по защите природы также рассмотрело возможности содержания медведя в неволе и пришло к выводу, что дикие бурые медведи никому не нужны ни в Латвии, ни в Европе. "Если диких медведей поместить в вольер, то они долго там не живут", - отметил эксперт.

Как уже сообщалось, 18 октября животных, которые бродили возле населенных пунктов округа Валки, отловили, пару разлучили и доставили в разные леса. Ранее сообщалось, что медведей пробовали отпугивать специальными фейерверками, но это не сработало.

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