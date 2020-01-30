Больница Страдиня предупреждает о фейковых новостях: коронавирус в Латвии не выявлен

Клиническая университетская больница им. П. Страдиня опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в Латвии был зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирусом из Китая. Представительница больницы Янита Вейнберга сообщила агентству LETA, что инфомация не соответствует действительности — случаи заболевания коронавирусом в Латвии не выявлены.

"Новость о появлении коронавируса в Латвии — фейк, — рассказала Вейнберга. — Мы призываем общественность обратить внимание на источники новостей".

Представители больницы призывают следить за последней информацией о коронавирусе на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний www.spkc.gov.lv.

Случаи заболевания коронавирусом в Европе были зафиксированы в трех странах: во Франции, в Германии и в Финляндии.

В Финляндии вирус был диагностирован 29 января у туристки из Китая — это первый случай обнаружения нового вируса в стране. Женщина покинула эпицентр вспышки коронавируса в городе Ухань пять дней назад, сообщили в среду представители здравоохранения Финляндии.

Меж тем число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 132 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране подобралось к шести тысячам. Вирус до сих пор был выявлен в 16 странах.