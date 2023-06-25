Большинство русскоязычных жителей черпают информацию в латвийских масс-медиа на родном языке и соцсетях
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Среди источников информации, позволяющих составить картину о происходящем в стране и мире, русскоязычные латвийцы чаще всего указывают латвийские коммерческие масс-медиа на русском языке (60%) и соцсети (57%). Жители страны с родным латышским языком предпочитают черпать информацию из латвийских коммерческих и общественных масс-медиа (70% и 69%, соответственно).

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Об этом говорится в исследовании "Толерантность жителей Латвии к риску и их отношение к текущим событиям", проведенным журналом "Спектр" совместно с социологом Ольгой Процевской и Центром исследования общественного мнения SKDS.

Привычки в потреблении информации у латвийцев с родным латышским и родным русским языком — разнятся, делается вывод в исследовании.

Так, среди русскоязычных жителей 60% указали, что получают информацию из латвийских коммерческих масс-медиа на родном языке (включая русскую версию портала Delfi), 52% — из соцсетей (Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, Instagram и так далее), 41% — из общественных масс-медиа на родном языке. Интересно, что 32% опрошенных русскоязычных сообщили, что информацию черпают и в латышских версиях латвийских коммерческих масс-медиа. Еще около трети — 31% — опрошенных русскоязычных получают информацию от членов семьи, коллег и друзей, 17% — из западных средств массовой информации, 9% — из российских оппозиционных масс-медиа, а еще 9% признались, что потребляют информацию российских государственных СМИ.

Среди респондентов с родным латышским языком 70% черпают информацию на своем родном языке в латвийских коммерческих средств массовой информации, 69% — из общественных масс-медиа. В соцсетях находят информацию 55% латышей, 30% — узнают новости от друзей, коллег, членов семьи.

Интересно, что 8% респондентов с родным латышским языком читают, слушают и смотрят контент, производимый русскоязычными латвийскими коммерческими масс-медиа (среди русскоязычных доля тех, кто получает информацию на латышском языке в этих СМИ значительно выше — 32%).

По сравнению с русскоязычной аудиторией среди латышей меньше тех, кто получает информацию вне латвийского информационного поля. Только 9% латышей потребляют информацию, произведенную западными масс-медиа, только 3% — информацию российских оппозиционных СМИ, только 1% — информацию российских государственных СМИ.

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