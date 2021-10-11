"Большой выбор и легкий доступ". В Рижской думе обеспокоены употреблением алкоголя среди молодых девушек

Все больше и больше девушек начинают употреблять алкоголь. Такое мнение прозвучало на организованной Рижской думой дискуссией о вопросах оборота и доступности алкоголя, сообщили агентству LETA в Управлении коммуникацией столичной мэрии.

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Как указала представитель Департамента благосостояния Рижской думы Иева Гриетена, тенденции последних лет свидетельствуют о том, что употребление алкоголя популяризируется в соцсетях TikTok, YouTube, Instagram. Также сотрудники мэрии обратили внимание на знаменитостей, которые популяризируют употребление спиртных напитков.

По словам Гриетены, тенденции указывают на то, что все больше молодых девушек начинают употреблять алкоголь из-за большого выбора "легких спиртных напитков" и легкой доступности алкоголя в целом.

Она проинформировала участников дискуссии о профилактике зависимостей в Риге. В столице главными направлениями профилактики и способствования здоровью общества являются профилактика зависимостей, публичные мероприятия, семейное здоровье, репродуктивное здоровье, снижение вреда и т.д. Как указала Гриетена, профилактика зависимостей в Риге осуществляется путем осознания рисков употребления алкоголя и защитных факторов. Также в столице разрабатываются соответствующие тенденциям употребления спиртных напитков интервенции и программы.

В конце дискуссии участники сделали вывод о необходимости разработки программ профилактики зависимостей для целевых групп с привлечением как человеческих, так и финансовых ресурсов. Необходимо использовать современные тенденции — IT-решения, соцсети. Также стоит осуществлять информативные мероприятия в школах и на рабочих местах и вложить ресурсы для создания альтернативных возможностей проведения досуга.

Продолжение цикла дискуссий назначено на 18 октября. Особое внимание будет уделено тому, что можно сделать для способствования изменению привычек в обществе.