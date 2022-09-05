Борданс: нужно обеспечить, чтобы на местную православную церковь не могла влиять ни одна власть вне Латвии

Законопроект о независимости Латвийской Православной церкви обеспечит, чтобы ни одна власть за пределами Латвии не могла влиять на латвийских православных в административной, правовой и духовной сферах, заявил после собрания коалиции министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные").

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Политик не ответил прямо на вопрос, состоялись ли в рамках подготовки законопроекта консультации с Латвийской Православной церковью, подчеркнув, что решение Сейма будет суверенным решением государства.

Напомним, что Латвийская Православная церковь пока никак не прокомментировала соответствующую законодательную инициативу.

Борданс подчеркнул, что законопроект выдвигается в ситуации, когда по условиям канона православным в каждом богослужении надо прославлять московского патриарха Кирилла, который "фактически соучастник — своей поддержкой — тех убийств и военных преступлений, которые происходят в Украине". Для латвийского общества и правительства это неприемлемо, как и то, что этот человек каким-либр образом может влиять на латвийских православных, акцентировал лидер "Консервативных".

Борданс указал, что, как и Латвийская Римско-католическая церковь, Православная церковь должна будет уведомлять правительство об изменениях в своем руководстве? если речь идет о главе церкви, митрополите, архиепископах или епископах. Министр юстиции отметил, что у церкви в этих вопросов не нужно будет ждать разрешения, однако административное информирование даст возникнет угроза национальной безопасности или подобные ситуации.

На вопрос о том, соответствуют ли поправки 99-й статье Сатверсме, устранавливающей, что церковь отделена от государство, миристр юстиции ответил: государство согласно Сатверсме вправе принимать такое регулирование, если нужно заботиться о государственной безопасности и благосостоянии общества. Законопроект не предусматривает такие нормы, которые обозначали бы вмешательство в канонические права церкви, считает политик.

Борданс полагает, что зафиксированное в Сатверсме отделение церкви от государства, не означает, что церковь и государство отделены стеной, не могут взаимодействовать и оказывать влияние друг на друга. По словам Борданса, законопроект выдерживает баланс в отношении этого сотрудничества.

Министр юстиции подчеркнул, что законопроект необходим, чтобы "государство могло существовать, процветать, быть в безопасности", а общество могло развиваться, и это важно не только для внешней безопасности, но и для того, чтобы общество было сплоченным и безопасным внутри.

Латвийская Православная церковь сможет совершенно свободно действовать как независимая церковь, как это было до сих пор, считает политик.

Борданс подчеркнул, что нормы закона не мешают проведению церковных обрядов.

Политик также подчеркнул, что латышские православные — это не только русские или приехавшие из России, но большая часть — это латыши, которые либо ходят в церковь поколениями, либо недавно перешли в православие.

Латвия имеет право и обязана урегулировать эти вопросы "во время фактического военного положения", сказал Борданс. Он заявил, что государство обязано защищать свое общество. Также, по словам министра юстиции, законопроект отвечает интересам Латвийской православной церкви.

Как уже сообщалось, в понедельник утром президент Латвии Эгил Левитс подал на рассмотрение в Сейм поправки к Закону о Латвийской Православной церкви, предусматривающие разрыв отношений с Московским патриархатом.