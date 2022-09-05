Левитс подал на рассмотрение в Сейм законопроект об отделении Латвийской Православной церкви от Московского патриархата

Президент Латвии Эгилс Левитс утром во вторник подал на рассмотрение в Сейм поправки к Закону о Латвийской Православной церкви. Изменения предусматривают, что у Латвийской Православной церкви будет самостоятельный и независимый (автокефальный) статус.

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Поправки к закону были подготовлены в сотрудничестве с министром юстиции Янисом Бордансом ("Консервативные"), признал глава государства.

"Когда закон вступит в силу, будет исключено любое влияние или власть Московского патриахата над нашей православной церковью. Отказ от любых связей с Московским патриархом — это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — заявил Эгилс Левитс.

Подготовленный законопроект сегодня утром обсуждался со спикером Сейма Инарой Мурниеце (Национальное объединение) и руководителями всех фракций Сейма. Латвийская православная церковь также была проинформирована о законопроекте.