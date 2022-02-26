Борданс: памятник освободителям Риги - угроза национальной безопасности

Министр юстиции Янис Борданс на ежегодном собрании Новой Консервативной партии (JKP) заявил, что памятник воинам-освободителям Риги в парке Победы представляет угрозу национальной безопасности Латвии.

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По словам политика, "лидер оккупационной державы, агрессор Владимир Путин подчеркивает, что Россия является наследницей СССР и что РФ выполняет ту же работу, что и СССР". Министр юстиции полагает, что Путин хочет восстановить СССР.

"Нельзя давать трибуну или сцену для каких-либо провокаций. Мы не должны позволять какой-либо силе проявлять негатив против Латвии, Украины и стран Балтии, против всех, кто освободился от "империи зла", — заявил глава минюстра.

Янис Борданс подчеркнул, что символы "империи зла" не должны располагаться в центре латвийской столицы. Он призывает коллег в правительстве и общественность с пониманием отнестить к тому, что со временем памятник освободителям Риги будет демонтирован с соблюдением норм международного права.

Что касается юридической стороны такого решения, то минюст уже несколько лет занимается анализом правовой ситуации с памятником советским воинам. По словам Борданса, эксперты отмечают, что всегда существуют причины, которые могут прекратить действие соглашения между Латвией и Россией, и в данном случае это может быть отказ стороны от обязательств по соглашению.

"Россия своими военными преступлениями — нападением на независимое государство - игнорирует и нарушает международные договоры, заключенные на постсоветском пространстве. Нападением на Украину Россия нарушила договор, поэтому у нас нет обязательств. В парк Победы не захоронены павшие солдаты. Парк Победы должен стать памятной доской латвийской победы", - сказал Борданс.

Как сообщалось, неизвестные в ночь на 25 февраля облили памятник советским воинам в парке Победы в Риге краской желтого и голубого цветов. Государственная полиция начала расследование.