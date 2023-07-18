"Будет еще хуже". Экс-министр образования об итогах экзаменов в следующем году

Результаты школьных централизованных экзаменов в следующем году скорее всего будут еще хуже, чем в нынешнем. Такой прогноз в эфире программы телеканала TV24 "Preses klubs" сделала бывший министр образования и науки Марите Сейле.

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По признанию Сейле, поводов для оптимизма у нее нет.

“Я не вижу никаких оснований для того, чтобы в следующем году все стало лучше. Результаты следующего года накапливаются исходя из предыдущих лет. [...] Не знаю, какой процент детей из тех, кто получил плохие оценки, посмотрел на них и сказал бы: "Ну, теперь-то я покажу класс!"", — отметила Сейле.

Экс-министр также указала, что на недавних экзаменах еще сильнее проявился все более растущая пропасть в знаниях школьников.

"Если раньше латвийская система образования характеризовалась тем, что у нас нет выраженной разницы в знаниях, то теперь она с каждым годом углубляется. Экзамен по математике высшего уровня в этом году проводился впервые, его выбирали сами учащиеся, и результаты были хорошими. Тем временем результаты обязательного для всех экзамена по математике были хуже, чем в прошлом году. Я думаю, чтобы как-то выйти из этой нисходящей спирали, нам нужно оказать практическую поддержку для учителей", — считает экс-министр.

Сейле добавила, что в Латвии есть несколько самоуправлений, в которых в прошлом году вовсе не преподавалась физика из-за нехватки учителей. Экс-министр призвала найти решения на государственном уровне, которые бы улучшили систему образования — например, внедряя возможности удаленного обучения самих преподавателей.

"Речь идет о создании учебных материалов для учителей, чтобы им не приходилось по всей Латвии изобретать колесо в каждом классе. Вместе с Ассоциацией предпринимателей мы призывали разработать профессиональные методические материалы для совместной работы учителей и исследователей. Создание таких материалов по курсу физики для 10-11 классов уже завершено, для учителей они станут доступны уже в ближайшее время. Преподаватели смогут сотрудничать с Ассоциацией учителей физики. Аналогичным образом развиваются курсы химии, биологии и программирования", — заключила Сейле.