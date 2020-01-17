Будет только хуже. Опрос показал, что жители Латвии превращаются в пессимистов

Общеее настроение жителей Латвии под конец прошлого года стало более пессимистичным: в декабре, по сравнению с ноябрем, традиционный опрос Latvijas barometrs показал спад на 4 индексных пункта. Сейчас он составляет -19 пунктов.

Наибольший рост пессимизма в декабре 2019 года отмечен по вопросу общего направления развития ситуации в Латвии (-14 пунктов). Прогнозы жителей насчет экономики Латвии и личных финансов остались низкими.

Согласно результатам опроса, процент населения, считающего, что Латвия на правильном пути, сократился с 33% до 27%, и лишь 13% считают, что экономическое состояние страны понемногу улучшается. В свою очередь, 37% респондентов заявили, что видят ухудшение.

Авторитет Кабинета министров в глазах жителей упал на 3 пункта, с -33 до -36.

Помимо этого, в декабре ощутимо ухудшились надежды латвийцев найти хорошую работу (с -21 до -28 индексных пунктов). В целом ситуация с ответами на декабрь оказалась наихудшей за последний год.

Напомним, что опубликованное в декабре 2019-го еще исследование настроений в обществе — опрос центра социологических исследований SKDS — показало, что 11,4% латвийцев часто думают о том, что хотели бы расстрелять тех, кто делает жизнь в стране такой, какая она есть на данный момент. Еще 24,5% опрошенных сказали, что думают об этом время от времени. Однако стоит отметить, что за год эти данные существенно не изменилисью

В рамках опроса, проведенного в августе этого года, жителей Латвии попросили ответить, как часто они испытывают желание "расстрелять" тех, кто делает жизнь в стране такой, какая она есть на данный момент.

Согласно результатам опроса, время от времени такое желание ощущают 24,5% опрошенных, а часто — еще 11,4% респондентов. Год назад 24,9% респондентов признались, что иногда ощущают такое желание, а 10,3% опрошенных заявили, что им часто в голову приходят такие мысли. В 2017 году периодически об этом задумывались 26% респондентов, а часто — 13,7%.

55,5% опрошенных в этом году никогда не ощущали подобных желаний, а еще 9% не смогли дать конкретного ответа на вопрос.