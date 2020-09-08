Будущая коалиция Рижской думы обещает подключить отопление всем клиентам RNP
Foto: F64

Депутаты формируемой коалиции Рижской думы обещают подключить отопление всем клиентам Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

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Как пообещал сегодня после встречи с и.о. исполнительного директора Риги Иветой Залпетере кандидат на пост мэра Риги Мартиньш Стакис, отопление будет подключено всем клиентам. Он подчеркнул, что RNP срочно необходимо провести реформы в своей работе, чтобы честным плательщикам не приходилось оплачивать счета недобросовестных неплательщиков.

Как сообщалось, RNP разослал владельцам домов, которые являются клиентами компании, анкеты с возможными решениями для начала отопительного сезона, включая оплату долгов из накоплений, предназначенных для обслуживания дома, и предложение заключения прямых договоров с АО Rīgas siltums.

По данным RNP, в настоящее время задолженность рижан по счетам за отопление составляет более 10 млн евро, в том числе самая большая задолженность по одному многоквартирному дому составляет более 73 тыс. евро.

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LETA

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LETA

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Мартиньш Стакис Rīgas namu pārvaldnieks Rīgas siltums
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