Бюро по надзору за закупками приостановило конкурс мобильной связи для LVRTC

Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC) продолжать процедуру закупки без изменений и заключать договор об услугах мобильной связи.
Также бюро поручило внести изменения в правила конкурса, жалобу на которые подало Bite Latvija.
Компания оспорила включенные в положение о конкурсе критерии оценки — наибольшее количество базовых станций как решающего фактора при определении качества услуг мобильной связи и определение качества услуг операторов мобильной связи на основании устаревших измерений, проведенных Комиссией по регулированию общественных услуг в 2020 году.
Как заявил агентству LЕТА генеральный директор Bite Latvija Арунас Мицкевич, условия закупок услуг мобильной связи государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями уже давно включают необъективные и искажающие рынок критерии, дающие значительные преимущества одному, частично принадлежащему государству участнику.
"В связи со стремительным развитием технологий, в том числе 5G, наибольшее количество базовых станций уже давно не является показателем качества мобильной связи. Более того, в Европе, например, в Польше, Германии и Бельгии, этот критерий вообще не включен в критерии оценки на конкурсах", — подчеркнул Мицкевич.
Согласно информации в системе электронных закупок, LVRTC объявило конкурс на услуги мобильной связи 27 апреля этого года. Договор на сумму 80 000 евро планируется заключить с победителем на три года.
Как сообщалось, Bite Latvija подало жалобу в Европейскую комиссию по поводу систематического нарушения норм Европейского союза (ЕС) в сфере публичных закупок в Латвии.
Компания напоминает, что с 2021 года было объявлено 16 закупок мобильной связи выше порога договорных цен ЕС. Bite Latvija участвовало в шести публичных закупках, из которых выиграла одну, получив вместе с другими операторами частичные права на выполнение договора. 13 из этих закупок выиграл оператор мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT), в том числе в девяти закупках это предприятие было единственным участником.
Tele2 также надеется на изменения в сфере закупок мобильной связи, отметил в разговоре с агентством LETA руководитель по связям с общественностью компании Оскарс Фирманис, комментируя решение Бюро по надзору за закупками. Как уже сообщал Delfi Бизнес, мультисервисная компания Tele2 также подала жалобу в Европейскую комиссию в связи с несоблюдением правовых норм Европейского союза (ЕС) в публичных закупках услуг мобильной связи в Латвии
"Мы очень надеемся, что это решение послужит примером для других участников госзакупок, а также будет услышано ранее прозвучавшее заявление Совета конкуренции о необходимости пересмотреть критерии в сфере закупок для мобильных операторов", - отметил Фирманис.
В то же время он отметил, что в настоящее время трудно предсказать, отразится ли решение Бюро на будущих закупках в секторе, так как до сих пор объявляются тендеры, в которых проявляются различные элементы фаворитизма, и не в последнюю очередь публично озвученный факт о количестве базовых станций.
Tele2 – мультисервисная компания для людей, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет в Латвии, высокий уровень обслуживания и широкий перечень услуг – мобильную связь, домашний интернет, смарт-устройства, телевидение и услуги страхования. “Tele2” – один из самых любимых брендов в Латвии и выбор частных лиц номер один на рынке мобильной связи. Число подключений в сети “Tele2” превышает 1 миллион.
LMT зарегистрировано в январе 1992 года, ее уставный капитал составляет 817 000 евро. 49% капитала компании принадлежит Telia Company и ее дочерней компании Sonera Holding, по 23% - Tet и Латвийскому государственному центру радио и телевидения, а 5% - государству в лице госкомпании Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor".