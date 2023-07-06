Бюро по надзору за закупками приостановило конкурс мобильной связи для LVRTC

Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC) продолжать процедуру закупки без изменений и заключать договор об услугах мобильной связи.

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Также бюро поручило внести изменения в правила конкурса, жалобу на которые подало Bite Latvija.

Компания оспорила включенные в положение о конкурсе критерии оценки — наибольшее количество базовых станций как решающего фактора при определении качества услуг мобильной связи и определение качества услуг операторов мобильной связи на основании устаревших измерений, проведенных Комиссией по регулированию общественных услуг в 2020 году.

Как заявил агентству LЕТА генеральный директор Bite Latvija Арунас Мицкевич, условия закупок услуг мобильной связи государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями уже давно включают необъективные и искажающие рынок критерии, дающие значительные преимущества одному, частично принадлежащему государству участнику.

"В связи со стремительным развитием технологий, в том числе 5G, наибольшее количество базовых станций уже давно не является показателем качества мобильной связи. Более того, в Европе, например, в Польше, Германии и Бельгии, этот критерий вообще не включен в критерии оценки на конкурсах", — подчеркнул Мицкевич.

Согласно информации в системе электронных закупок, LVRTC объявило конкурс на услуги мобильной связи 27 апреля этого года. Договор на сумму 80 000 евро планируется заключить с победителем на три года.

Как сообщалось, Bite Latvija подало жалобу в Европейскую комиссию по поводу систематического нарушения норм Европейского союза (ЕС) в сфере публичных закупок в Латвии.

Компания напоминает, что с 2021 года было объявлено 16 закупок мобильной связи выше порога договорных цен ЕС. Bite Latvija участвовало в шести публичных закупках, из которых выиграла одну, получив вместе с другими операторами частичные права на выполнение договора. 13 из этих закупок выиграл оператор мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT), в том числе в девяти закупках это предприятие было единственным участником.

Tele2 также надеется на изменения в сфере закупок мобильной связи, отметил в разговоре с агентством LETA руководитель по связям с общественностью компании Оскарс Фирманис, комментируя решение Бюро по надзору за закупками. Как уже сообщал Delfi Бизнес, мультисервисная компания Tele2 также подала жалобу в Европейскую комиссию в связи с несоблюдением правовых норм Европейского союза (ЕС) в публичных закупках услуг мобильной связи в Латвии

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"Мы очень надеемся, что это решение послужит примером для других участников госзакупок, а также будет услышано ранее прозвучавшее заявление Совета конкуренции о необходимости пересмотреть критерии в сфере закупок для мобильных операторов", - отметил Фирманис.

В то же время он отметил, что в настоящее время трудно предсказать, отразится ли решение Бюро на будущих закупках в секторе, так как до сих пор объявляются тендеры, в которых проявляются различные элементы фаворитизма, и не в последнюю очередь публично озвученный факт о количестве базовых станций.