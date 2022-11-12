Бюро внутренней безопасности не констатировало возможное насилие в отношении мигрантов на границе с Беларусью

Бюро внутренней безопасности завершило расследование возможного насилия сотрудников Государственной пограничной охраны в отношении мигрантов на латвийско-белорусской границе. Проверка проводилась в связи с заявлениями международной организации Amnesty International, сообщают портал Lsm.lv и Латвийское телевидение.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Объем информации, подлежащей проверке, был очень велик. Несколько раз поступали дополнительные сообщения, в том числе от мигрантов, которые тоже проверялись.

Как сообщило Бюро внутренней безопасности Латвийскому ТВ, факты насилия со стороны сотрудников Госпогранслужбы подтверждены не были.

Как ранее сообщало агентство LETA, проверка оценки законности действий должностных лиц Госпогранслужбы при выполнении функций по охране границы проводилась с мая этого года.

Международная организация Amnesty International в этом году неоднократно критиковала власти Латвии. В июле Amnesty International распространило заявление, в котором утверждало, что предствители латвийской стороны плохо обращались и даже пытали мигрантов, прибывающих из Беларуси, удерживая их в лесу несколько месяцев. Тогда омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что обвинения организации были ложными. Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, в свою очередь, заявил, что подобные обвинения в адрес Латвии в жестоком обращении с мигрантами основаны на бездоказательных утверждениях одной стороны.

В октябре был опубликован доклад международной организации Amnesty International "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда"(полный текст).

Министерство внутренних дел и Государственная пограничная охрана ответили, что обвинения абсурдны.