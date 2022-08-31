C начала военного вторжения в Украину Латвия аннулировала 761 вид на жительство гражданам России

После 24 февраля в Латвии был аннулирован 761 вид на жительство граждан России, сообщило агентству LETA Управление по делам гражданства и миграции.

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В период с 24 февраля по 26 августа было аннулировано 578 временных видов на жительство (ВНЖ) граждан России и 183 постоянных вида на жительство граждан России.

264 ВНЖ аннулированы, потому что не были своевременно поданы документы. Остальные причины аннулирования связаны с прекращением трудовых отношений, сменой причины нахождения в Латвии, получением гражданства Латвии. Так, например, в 32 случаях были поданы неверные данные, а 24 ВНЖ аннулированы потому, что иностранец был включен в базу запретов на перемещение. Восемь ВНЖ аннулированы, потому что спецлужбы запретили пребывания этих граждан России в Латвии.

Среди причин анннулирования ВНЖ и такие как смена работодателя, переезд на постоянное место жительства в другую страну, развод.

По данным агентства LETA, на 12 августа у граждан России было 9189 временных ВНЖ, из них 1820 были выданы в связи с инвестициями. У граждан Беларуси — 2432 временных ВНЖ, из них 65 связаны с инвестициями.

На 12 августа у 37 183 граждан России — постоянные ВНЖ.

Как уже сообщалось, МВД подготовило поправки к Иммиграционному закону, предусматривающие прекращение выдачи повторных ВНЖ гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года.