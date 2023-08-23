"Цель — интеграция, а не депортации". Ринкевич и Кариньш — о ситуации с продлением сроков экзаменации граждан России

Во вторник, 22 августа, Кабинет министров на закрытом заседании поручил МВД подготовить поправки к Иммиграционному закону, которые должны дать отсрочку гражданам России с ВНЖ в Латвии на сдачу экзамена по госязыку. Окончательное решение — будет ли дана такая отсрочка — предстоит принять Сейму, подчеркнули сегодня на совместной пресс-конференции президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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"Цель закона — обеспечить, чтобы те люди, которые постоянно живут в Латвии, интегрировались в наше общество, и также освоили латышский язык как минимум на минимальном разговорном уровне. Ни в коем случае у правительства точно нет цели депортировать людей за пределы Латвии, цель — чтобы те, кто в стране есть, максимально интегрировались. Требование освоить государственный язык не меняется", — заявил на пресс-конференции ушедший в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Из слов уходящего премьера следует, что не должно быть "не нужных, не соответствующих истине обострений", позволяющих интерпретировать ситуацию так, что латвийское правительство хочет кого-то депортировать. Кариньш отметил, что еще необходимо выяснить, сколько граждан России действительно находятся в стране. По словам премьера, продление сроков сдачи экзамена может позволить "спокойно двигаться к интеграции".

Глава ушедшего в отставку Кабинета министров также подчеркнул, что окончательное решение о том, какие поправки вносить в Иммиграционный закон — не за правительством, а за законодателем, то есть, Сеймом. Правительство может подать законопроект на рассмотрение в Сейм, но проголосовать должны депутаты.

Эдгар Ринкевич, в свою очередь, акцентировал то, что поправки в Иммиграционный закон, создавшие нынешнюю ситуацию с гражданами России, были приняты 13-м Сеймом в разгар предвыборной борьбы.

"Выборы в Сейм — это такой момент, когда депутаты, политики, все, говорю и из своего опыта, становятся такими смелыми и такими острыми… Очевидно, что есть известная проблематика исполнения закона, что ясно уже с весны", — сказал президент. Но только 22 августа, когда до применения норм Иммиграционного закона оставалось всего девять дней, политики приступили к дискуссиям о том, что с этим делать, акцентировал Ринкевич.

"Это очень плохой сигнал. Плохой сигнал чисто с точки зрения верховенства закона — нельзя так долго тянуть, дожидаясь самого последнего момента (…). Плохой сигнал также с точки зрения последовательности государства", — охарактеризовал ситуацию президент.

По словам Ринкевича, возникшая ситуация, в том числе, используется сейчас для создания различных мифов — например, о массовых депортациях: мол, 2-3 сентября людей в вагонах вывезут на границу или в приграничную зону. "Это неправда!", — заверил президент.

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Эдгар Ринкевич подчеркнул, что, на его взгляд, было мало дискуссий и призывов к достаточно значительному числу граждан России учить язык, подавать заявки на экзамен. При этом президент сказал, что да, возможно, человек не сдаст экзамен с первого раза, но важно "показать отношение". Также президент указал как на проблему, что у государства нет информации о том, сколько граждан России действительно находятся на территории Латвии, и такие данные появятся только плюс-минус в середине сентября.

Как и Кариньш, Ринкевич акцентировал то, что разрешение сложившейся ситуация — в руках депутатов Сейма. "Правительство — это промежуточное звено", — сказал президент. От прогнозов, каким будет окончательное решение Сейма, Ринкевич воздержался, акцентировав лишь, что в его компетенции — провозглашение закона. "Я не знаю, какой будет дискуссия в Сейме, и я вижу, что есть разные мнения", — сказал глава государства.

"Мы дошли до не очень хорошей ситуации, из которой простого выхода нет", — констатировал президент страны. Затем Ринкевич охарактеризовал ситуацию крылатым выражением, которое приписывается покойному премьер-министру России Виктору Черномырдину — "хотели как лучше — получилось как всегда".

Напомним, что в среду, 23 августа, Национальное объединение объявило, что категорически не поддерживает поправки к Иммиграционному закону, которые дадут гражданам России, проживающим в Латвии, дополнительные два года для сдачи экзамена по латышскому языку, продолжая легально находиться в стране. Представители двух других правительственных политических сил — премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") — достаточно четко дали понять, что выступают за внесение поправок в Иммиграционный закон.

Параллельно идут переговоры о создании нового Кабинета министров. Национальное объединение заявило, что не хочет в силу идеологических разногласий работать в одном правительстве с "Прогрессивными", что резко снижает шансы на создание широкой пятипартийной коалиции.