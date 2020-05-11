Центр защиты прав потребителей: часть предлагаемых коммерсантами масок, возможно, не соответствует требованиям

Центр защиты прав потребителей (PTAC) изучил доступные на рынке Латвии предложения по части защитных масок и респираторов и подозревает, что часть из этих масок сделана на очень низком уровне и не обеспечивает защиту. Об этом DELFI сообщили в PTAC.

Удельный вес масок, отвечающих требованиям медицинских масок, составляет лишь 5% от общего числа предлагаемых коммерсантами в Латвии. Цена обычно составляет 0.80-1 евро за штуку, чаще всего купить их можно в аптеках или интернет-магазинах. Сейчас данный тип масок очень востребован у медиков, поэтому, возможно, в свободную продажу их поступает совсем немного.

В основном латвийцам предлагают гигиенические маски со степенью фильтрации в 63%. Есть самые разнообразные, изготовленные и из натуральных, и из синтетических материалов. Цена, в зависимости от ряда параметров (причем далеко не всегда связанных с фильтрационными качествами маски) сейчас колеблется от 0,17 до 13 евро за штуку.

Что касается респираторов, то их в основном можно купить в интернет-магазинах. Чаще всего предлагают товар класса FFP2 со степенью фильтрации 94%. Есть и одноразовые, и многоразовые респираторы.

При этом PTAC отмечает, что проверка и тестирование части предложений все еще продолжается, поскольку есть подозрения, что некоторые из них не соответствуют требованиям нормативов или даже интернет-магазин на самом деле не может доставить покупателю предлагаемый товар.