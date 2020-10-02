Центр защиты прав потребителей: нельзя отключать отопление честным клиентам за долги соседей

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил 40 заявлений о предложениях Rīgas namu pārvaldnieks по решению проблем с подачей отопления в дома, сообщает LETA.

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Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в конце августа разослало жильцам домов анкеты, в которых просило решить, станут ли они покрывать долг за отопление из накоплений дома на ремонт, а также готовы ли жильцы перейти на прямые расчеты с поставщиком услуг Rīgas siltums. Если долги не будут покрыты, то жильцам пригрозили, что дома останутся без отопления.

Потребители в жалобах писали, что им могут не подключить отопление, хотя они честно платят по счетам, что из накоплений дома оплачиваются чужие долги, а также что домоуправление неважно справляется со сбором долгов.

Несмотря на заявление RNP, что долги будут покрыты из прибыли предприятия, PTAC оценил ситуацию. "Причина этого призыва — это последствия существующего нормативного регулирования, согласно которому, поставщик отопления может прервать поставку всему дому, если за полученное тепло не рассчитался хотя бы один владелец квартиры", — указали в PTAC.

Эта ситуация несправедлива и не соответствует основным правам потребителей. К тому же отопление является одной из существенных услуг, которую нельзя прерывать для владельцев квартир, рассчитавшихся за отопление. PTAC считает, что оплата долгов из накоплений дома на ремонт создает существенные риски для содержания дома в должном состоянии.

Говоря о предложении заключить прямые договоры с поставщиком отопления, PTAC указал, что такой порядок предусмотрен законом и оплата счетов через управляющего является исключением из правил. Затраты на выписывание индивидуальных счетов являются нормальной частью услуги, они должны быть обоснованы и включены в стоимость услуги.

PTAC начал проверку практики RNP в области работы с должниками.