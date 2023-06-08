CERT.LV: инструмент "Огненная стена" помог предотвратить 13 тысяч кибератак
Foto: Pexels.com, Mikhail Nilov

Разработанный государственной компанией CERT.LV инструмент защиты данных "Огненная стена" позволил предотвратить уже 13 тысяч попыток кибератак. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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Как отмечает эксперт по кибербезопасности CERT.LV Гинт Малнкалниетис, активность кибермошенников в последнее время не снижается: меняются лишь их методы. Если ранее были широко распространены попытки телефонного мошенничества, то теперь латвийам все чаще предлагают "сделки" в сфере инвестиций. Бороться с рекламой таких "предложений" призвана разработанная CERT.LV программа "DNS Ugunsmūris" ("DNS брандмауэр" или "Огненная стена").

"Это бесплатный инструмент для защиты отдельных пользователей и организаций от киберугроз, таких как поддельные банковские страницы, мошеннические торговые платформы, сайты, распространяющие вирусы и др. Система обеспечивает активную защиту, например, блокировку загрузки вредоносных программ, тем самым предотвращая доступ пользователей к опасным ресурсам и перенаправляя их на сайт с предупреждением. Кроме того, в тех случаях, когда вредоносное ПО уже заразило какое-либо оборудование, брандмауэр DNS дает возможность быстрее идентифицировать такое оборудование, что дает системным администраторам возможность оперативного устранения последствий", — пояснил представитель CERT.LV.

Как отметил Малкалниетис, с начала года программа помогла предотвратить уже как минимум 13 тысяч попыток интернет-мошенничества.

По данным Ассоциации финансовой, только в прошлом месяце разными способами кибермошенники выманили у жителей Латвии 609 тысяч евро. 227 таких эпизодов было связано с предложениями инвестиций. В итоге преступникам удалось выманить у людей 330 тысяч евро. Другие мошеннические сделки примерно на такую же сумму все же удалось предотвратить.

При этом попытки телефонного мошенничества в апреле заметно пошли на убыль — их было вдвое меньше, чем "сделок с инвестициями": всего 106 случаев. Тем не менее, телефонным мошенникам только в апреле все же удалось выманить у латвийцев 221 тысячу евро.

Согласно обобщенным данным, за первые четыре месяца с начала года мошенникам удалось выманить у латвийцев почти 3 с половиной миллионов евро. 707 "сделок" телефонным мошенникам принесли 1 260 410 евро, еще 1010 "сделок" в сфере инвестиций – свыше полутора миллиона евро. 346 других мошеннических сделок принесло преступникам еще полмиллиона евро.

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При этом "сделки" на общую сумму 2 миллиона 600 тысяч евро удалось предотвратить – из них свыше восьмисот телефонных мошенничеств, почти 2000 сделок в сфере инвестиций и 157 разного рода других фальшивых сделок.

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