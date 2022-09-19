Чиновник: ситуация с автобусными перевозками в Адажи улучшится на следующей неделе

Пассажирский перевозчик SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" обещает улучшить ситуацию с пассажирскими перевозками в Рижском регионе. Об этом в интервью Latvijas Radio сообщил председатель правления Автотранспортной дирекции Кристианс Годиньш.

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Как уже сообщалось, пассажирский перевозчик SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" в воскресенье отменил 17 автобусных рейсов в направлении Адажи, а в понедельник, 19 сентября — 16 рейсов.

По словам Годиньша, в предприятии пообещали улучшить ситуацию с перевозками на следующей неделе, так как были найдены и проходят обучение новые водители.

В начале октября Автотранспортная дирекция оценит невыполнение рейсов "Latvijas sabiedriskais autobuss", "Nordeka" и АО "Liepājas autobusu parks" по маршрутной сети в Рижском регионе и примет решение об ответственности перевозчиков, включая применение штрафов.