Чрезвычайная ситуация не сказалась на рейтинге партий

Во время чрезвычайной ситуации популярность политический партий не выросла, свидетельствует опрос, который центр SKDS в конце мая провел по заказу LTV. Респондентов спрашивали, за кого они голосовали бы, если бы выборы Сейма были завтра. Почти половина опрошенных заявили, что или не знают, кому отдали бы голос, или не пошли бы на выборы.

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Опрос проводили с 23 мая по 2 июня. В тот момент число заболевших росло всего на несколько в день, границы с Эстонией и Литвой уже были открыты, правительство готовилось завершить режим чрезвычайной ситуации.

Первое место по-прежнему занимает партия "Согласия" — голоса отдали бы 13,2% опрошенных. За ней идет вторая оппозиционная партия — Союз "зеленых" и крестьян.

Далее следует ряд правящих партий, самая популярная из которых — премьерское "Новое Единство". Незначительно отстают Национальное объединение и "Развитие/За!". Новая консервативная партия получила поддержку только 3,7% респондентов.

По сравнению с февральскими показателями, чрезвычайная ситуация минимально повлияла на популярность партий.

В целом половина опрошенных не назвала ни одного фаворита среди партий. Число неопределившихся избирателей в конце мая выросло до 29,6 — и это был самый популярный вариант ответа. В свою очередь, каждый пятый заявил, что в выборах Сейма не участвовал бы.