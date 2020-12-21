Что теперь? Белорусские беженцы: обещанного статуса и работы - до полгода ждут

В августе-октябре Портал Delfi выпустил серию материалов об отражении в Латвии белорусских акций протестов — насилии против латвийских граждан в Минске, покинувших Латвию дипломатах, запросивших убежище гражданах Беларуси. Мы узнали, что сегодня происходит с белорусскими беженцами в Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рассказ Delfi о том, как граждане Латвии приехали по бизнесу в Минск, были задержаны на улице, избиты, посажены в тюрьму и еле вернулись домой — "Демократия закончилась. Теперь будем вас п***ь!" Депортированные из Минска латвийцы про избиения и тюрьму".

Интервью Delfi с гражданами Беларуси, которые бежали от преследования властей, живут в центре размещения беженцев "Муцениеки" и ждут политического убежища — "Что, негодяи, не нравится наш президент Лукашенко?!" Четыре истории белорусских беженцев в Латвии".

На начало декабря убежище в Латвии попросили уже 22 гражданина Беларуси (один подал заявку на повторное рассмотрение), 15 из них поселились в центре "Муцениеки", есть семьи с детьми. Ни по одному решения не вынесли.

Как рассказали Delfi в Управлении по делам гражданства и миграции, закон требует принять решение о статусе беженца или альтернативном в три месяца с момента личного интервью с соискателем, но не позже, чем через полгода после подачи заявления. Один из постояльцев центра "Муцениеки" сообщил Delfi, что интервью с ним проходило 27 октября. Так что он набрался терпения ждать до конца января, притом что в Латвию он прибыл 28 августа. В случае этого беженца ожидание не так тягостно — в Латвии у него живет законная жена (подробнее об этой истории).

Во время ожиданиями беженцам доступны такие бесплатные услуги: онлайн-курсы латышского языка, обучение интеграции, услуги социального работника и социального ментора (от латвийского отделения Красного креста), юридическая помощь, медуслуги (медсестра, семейный врач, психолог и визиты к специалистам), а также кратковременный присмотр за детьми (нянечка до 4 часов дважды в неделю), один продовольственно-гигиенический пакет и е-талон на 10 поездок в месяц.

Также соискателям выдают пособие на необходимые нужды 21 евро в неделю. Конечно, этих денег никак не хватает даже на покупку зимней обуви, хотя многие беженцы прибыли в начале осени с минимумом вещей — выручают сочувствующие представители белорусской диаспоры Латвии. Как рассказали беженцы, места для будущей работы многие уже присмотрели, но официально трудоустроиться они смогут не раньше, чем через шесть месяцев после подачи заявления, если раньше не будет принято решение о предоставлении статуса.

Как сообщили Delfi в Управлении по делам гражданства и миграции, с 1998 года на статус беженца претендовали 38 граждан Беларуси, но получили лишь двое, а также пятеро — альтернативный статус. Между тем, 10 декабря появилось сообщение о том, что с 21 декабря Беларусь временно закрывает наземные границы (есть отдельные исключения, связанные с наличием специальных разрешений). Официальная причина — ограничения в связи с пандемией. Одновременно это сделает фактически невозможным выезд беженцев.