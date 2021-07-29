ЦИК просит министерства и юристов оценить инициативу партии Гобземса провести референдум о добровольности вакцинации

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запросит мнения юристов и министерств в связи с инициативой партии депутата Сейма Алдиса Гобземса ("Закон и порядок") начать сбор подписей о проведении референдума о закреплении в Сатверсме нормы о принципе добровольности при вакцинации.

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ЦИК просит до 18 августа предоставить соответствующие заключения Юридическое бюро Сейма, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, омбудсмена и Юридический факультет Латвийского университета.

Согласно законодательству, ЦИК должен принять решение по инициативе Гобземса до 26 августа. Об этом сообщила глава ЦИК Кристине Берзиня.

Партия "Закон и порядок" Алдиса Гобземса настаивает на том, что в 111-й статью Сатверсме нужно установить, что принудительная вакцинация и ограничения для невакцинированных жителей запрещены.

Гобземс считает, что сбор подписей за внесение поправок в Сатверсме — это самый быстрый и юридически эффективный способ приостановить принудительную вакцинацию. Согласно законодательству, законопроект выносится на референдум, если за это подпишутся минимум 10% избирателей (155 тысяч граждан).

Как сообщалось ранее, Кабинет министров утвердил и направил на рассмотрение в Сейм законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию для ряда профессий (медики, педагоги, социальные работники и т.д.), а также дающий право работодателям с 15 сентября увольнять работников, если они отказываются вакцинироваться, хотя к ним это требование выдвигается.

На следующей неделе Сейм должен приступить к рассмотрению законопроекта.