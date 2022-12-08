Ципуле будет возглавлять Службу неотложной медицинской помощи еще пять лет
Foto: LETA

Принято решение о продлении срока полномочий Лиене Ципуле в должности директора Службы неотложной медицинской помощи, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

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Ципуле вступила в должности 8 января 2018 года, и уже в начале января 2023 года истекал срок ее полномочий.

Министерство здравоохранения пояснило, что решение о продлении срока полномочий принято в соответствии с Законом о государственной гражданской службе, с учетом плановой оценки, а также с привлечением экспертов Государственной канцелярии. Все это послужило основанием для принятия решения.

Согласно закону, срок пребывания Ципуле в должности продлен еще на пять лет — до 7 января 2028 года.

Лиене Ципуле ранее была руководителем Klīnika Diamed, работала в Rīgas veselības centrs, Латвийском обществе врачей и Сигулдской больнице. Также Ципуле занимала должность парламентского секретаря Минздрава. У главы Службы неотложной медицинской помощи степень физиотерапевта, а также степень магистра наук о здоровье и степень магистра социальных наук в общественном управлении.

В 2021 году Лиене Ципуле была избрана депутатом Огрской краевой думы по списку премьерского "Нового Единства".

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