Clean R: в следующую метель будем действовать оперативнее

На этих выходных ожидаются оттепель и мокрый снег, который будет сменяться дождем и может вызвать новые трудности для пешеходов, сообщили агентству LETA в предприятии Clean R.

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"В переменчивую погоду, когда температура воздуха колеблется около нуля, температура поверхности тротуара все еще может быть ниже, поэтому тающий снег и дождь могут превратиться в так называемый черный лед даже на самых чистых тротуарах. Дворники Clean R будут работать, чтобы ситуация нормализовалась, но мы призываем быть осторожными во время передвижения по тротуарам, они могут быть скользкими", — сообщил руководитель Департамента по обслуживанию территорий Clean R Гиртс Балтрумс.

В то же время в предприятии сообщили, что во вторник, 7 декабря, состоялась встреча Clean R с представителями Рижской думы, на которой обсуждалась ситуация с уборкой снега в столице. Обе стороны договорились о необходимых действиях для успешного решения кризиса в связи с непредвиденными погодными условиями.

Компания подчеркнула, что во вторник была завершена очистка тротуаров в административной территории Пардаугавы и Латгальском предместье. В свою очередь, работы на Северной административной территории почти завершены и ситуация стабилизирована.

"Мы благодарны всем рижанам за терпение и понимание. Большое спасибо и сотрудникам, которые самоотверженно принимали участие в уборке столичных тротуаров. Напоминаем, что зима продолжается и призываем быть осторожными в эту переменчивую погоду", — подчеркнул Балтрумс.

Как пояснили в компании, на протяжении всей недели предприятие продолжает наращивать мощности для того, чтобы в следующую метель действовать оперативнее.

Ранее сообщалось, что Рижская дума оштрафовала предприятие Clean R, отвечающее за обслуживание муниципальных тротуаров в зимний период, за неисполнение условий договора на 900 евро в день. В свою очередь, при повторном наложении штрафа его сумма достигнет 1500 евро в день.

В первые дни снегопада Рижское самоуправление выяснило, что компания Clean R не выполняет взятые на себя обязательства по уборке вверенных ей тротуаров, очищая их менее чем на 50% от объема, предусмотренного договором.