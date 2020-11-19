Covid-19: ряд механизмов поддержки для затронутых кризисом могут оставить и на 2021 год

Ряд механизмов поддержки затронутых кризисом предприятий и жителей, возможно, будут действовать и в 2021 году.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рабочая группа по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса рассмотрела предложения отраслевых министерств по совершенствованию положений закона о преодолении последствий распространения Covid-19. Министерства подали предложения об установленных законом специальных механизмах поддержки, непосредственно связанных с ограничением распространения вируса.

Одно из предложений предусматривает на шесть месяцев продлить срок, в течение которого предприятия могут подавать заявки на продление срока уплаты налогов. Действующее регулирование предусматривает такую возможность до конца этого года, и этот срок предлагается до 30 июня 2021 года.

Также предлагается на полгода — до 30 июня следующего года — продлить возможность государственных учреждений и органов самоуправлений освобождать от арендной платы коммерсантов и различные общества.

На полгода — до 30 июня 2021 года — предлагается продлить возможность работодателей во время простоя выплачивать работникам 70% от заработной платы вместо 100%.

Кроме того, предлагается внести поправки в закон, увеличив срок, в течение которого получатель государственного займа может отсрочить запланированные выплаты основного долга. Предложение предусматривает возможность для получателей госзаймов отложить выплату основной суммы кредита на срок до трех лет и в 2021 году.

Предлагается до 30 июня 2021 года продлить возможность отсрочки платежей кредиторам, включенных в план неплатежеспособности физического лица, что увеличивает также продолжительность процедуры погашения долга.

До 30 июня 2021 года предлагается продлить предусмотренную в законе возможность продления срока реализации плана процесса правовой защиты.

Также предлагается обсудить возможность наделения самоуправлений правом устанавливать иные условия уплаты налога на недвижимость и в 2021 году. Планируется также обсудить предоставление плательщикам подоходного налога возможности вносить авансовые платежи по этому налогу из доходов от хозяйственной деятельности за 2021 таксационный год на добровольной основе.

Решение по вышеупомянутым предложениям предстоит принять Кабинету министров, а затем — Сейму.