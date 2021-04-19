ЦПКЗ предупреждает: в последние две недели наблюдается рост заболеваемости Covid-19 по всей Латвии
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Уже вторую неделю подряд по всей Латвии фиксируется рост заболеваемости Covid-19, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

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На прошлой неделе по сравнению с неделей ранее рост заболеваемости составил 6,4%, в среднем в день выявлялось 538 случаев заболевания.

Уже несколько недель сохраняется рост числа доставляемых в больницы пациентов, на прошлой неделе ежедневно госпитализировался 61 пациент с Covid-19.

Арая подчеркнула, что рост заболеваемости отмечается во всех регионах Латвии.

Согласно данным за последние две недели, показатели заболеваемости растут почти во всех возрастных группах, за исключением пожилых людей старше 70 лет.

Продолжает сохраняться рост заболеваемости в возрастных группах от 10 до 19 лет и от 20 до 29 лет, в последние две недели рост заболеваемости наблюдается и в возрастной группе от 40 до 65 лет.

Немного снизился коэффициент репродуктивности Covid-19 — с 1,18 неделей ранее он уменьшился до 1,01.

ЦПКЗ по-прежнему призывает уделять особое внимание гигиене рук и правильному использованию маски, по возможности работать удаленно. Если же это невозможно, не ходить на работу и в общественные места даже с малейшими симптомами респираторного заболевания.

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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