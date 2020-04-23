ЦСУ: фактический уровень безработицы в марте составил 7,3%

Фактический уровень безработицы в Латвии составил в марте 7,3%, что по сравнению с февралем на 0,6 процентного пункта больше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В то же время согласно данным Государственного агентства занятости (ГАЗ) уровень зарегистрированной безработицы в конце марта составлял 6,8% что по сравнению с концом февраля больше на 0,5 процентного пункта.

ЦСУ отмечает, что по сравнению с мартом прошлого года уровень фактической безработицы вырос на 0,5 процентного пункта, тогда как уровень зарегистрированной безработицы — на 0,2 процентного пункта.

ГАЗ сообщает, что количество безработных в стране на сегодняшней день составляет 70 972 человек, в том числе в апреле количество безработных увеличилось на 9445 человек.