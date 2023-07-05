"Даже премьер толком не знает, каков будет результат". Левитс допустил изменения в составе правительства
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Президент Латвии Эгилс Левитс в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) допустил изменения в правительстве.

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"Изменения в правительстве возможны. Думаю, что даже премьер еще толком не знает, каков будет результат", — заявил Левитс.

Левитс отметил, что латвийская политика близорука. "Плоды сегодняшних реформ увидим через несколько лет", — напомнил политик.

В этот четверг, 6 июля, запланированы организованные "Новым Единством" партийные переговоры о вопросах политики здравоохранения.

Также в конце этой недели может состояться встреча партий по политике безопасности в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на переговоры позвал все пять партий, однако "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение на предыдущие переговоры не явились.

Поэтому фактически в переговорах до сих пор участвовали только "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

Пока переговоры велись по четырем темам — обеспечение доступности рабочей силы, рынок капитала, права человека и вопросы образования.

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