De facto: госуслуги вместо идентификации через банк планируют перейти на электронную подпись

В государственных услугах Латвии, предоставляемых в электронной среде, вместо идентификации в интернет-банке планируется перейти на гораздо менее популярную электронную подпись. Об этом сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

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В настоящее время при аутентификации для получения государственных услуг клиенты гораздо чаще используют функциональные возможности интернет-банков, например, в созданном государством модуле единого входа, который используется Latvija.lv и другими государственными порталами для идентификации пользователей.

В январе этого года вход через интернет-банк был использован 2,6 млн раз, тогда как виды государственной электронной подписи — всего 0,5 млн раз.

Тем не менее, согласно планам, при аутентификации планируется еще больше уйти от использования интернет-банков. Это объясняют возражениями банков и государственными гарантиями безопасности электронных подписей.

Национальная служба здравоохранения уже предупредила, что со следующего года больше нельзя будет получить доступ к электронному здравоохранению с помощью средств идентификации интернет-банка, а только с электронной подписью. Такие изменения планировались еще с 2017 года, но инструменты идентификации, созданные банками, оказались намного популярнее, и срок был перенесен на начало 2024 года.

Министр здравоохранения Лига Менгельсоне поясняет, что eID-карта более безопасна, но признает, что пока она доступна не всем. Министр обещает, что жители обязательно будут проинформированы об изменениях.

С начала 2023 года инструменты интернет-банка больше не подходят для входа в электроннную судебную систему (e-lieta). Главная причина перехода в этой сфере заключалась в том, что средствам государственной э-подписи присвоен статус квалифицированного средства идентификации, а банковским средствам — нет.

Эксперт Cert.lv Кристианс Тетерс поясняет, что нельзя утверждать, что статус, предоставленный государством, означает большую безопасность, хотя он тоже поддерживает движение в направлении квалифицированной идентификации. По мнению Тетерса, выбор средств аутентификации — это выбор каждого поставщика электронных услуг при оценке рисков.

Служба государственных доходов (VID) и Агентство государственного социального страхования (VSAA) подчеркивают, что не будут по собственной инициативе следовать примеру электронной судебной системы (e-lieta) и електронного здравоохранения (e-veselība) потому что хотят, чтобы у людей было больше способов подключения к их электронным услугам.

Ассоциация финансовой индустрии, созданная банками, заявила, что использование инструментов интернет-банков на государственных порталах было лишь временным решением, которое затянулось.

"Банки являются поставщиками финансовых услуг, и на данный момент мы также частично предоставляем услуги по идентификации, что не совсем является банковской спецификой деятельности. Между тем, параллельные юридические лица, которые предлагают эти услуги, уже существуют. И государству было бы логично перейти на э-подпись", — сказал консультант ассоциации Армандс Онзулс.

При этом четыре крупнейших латвийских банка не высказали существенных возражений против использования их систем.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), которое отвечает за цифровое администрирование, указало, что оно получило сигналы от банков о том, что зависимость государства от их инструментов идентификации становится бременем.

Заместитель госсекретаря министерства VARAM Гатис Озолс заявил, что переход на квалифицированные средства идентификации состоится, но процесс будет постепенным. Государство не будет спешить ограничивать инструменты интернет-банков в электронных услугах, пока сами банки не перестанут этого делать.

Представитель министерства также заявил, что переход не может вызвать существенных проблем для большого числа пользователей интернет-банков, если Smart ID, которым пользуются три из четырех банков (Swedbank, SEB и Luminor, но не Citadelе), вскоре приобретет статус квалифицированного инструмента. Разработчик Smart ID - компания "SK ID Solutions - добивается получения такого статуса более трех лет. После его получения клиенты с помощью Smart ID смогут получать доступ к госуслугам без посредничества банков.

Статус квалифицированного инструмента присваивается Комитетом по мониторингу цифровой безопасности при Министерстве обороны. Госсекретарь министерства Янис Гарисонс объясняет длительность процесса тем, что коммерсант должен иметь доступ к данным пользователей, хранящимся в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP), а проверки являются скрупулезными и длительными.

Решение о присвоении статуса Smart ID как квалифицированного инструмента фактически уже было принято на прошлой неделе, но процесс еще не завершен.