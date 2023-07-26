Дефицит бюджета думы Резекне — 3 млн евро; запланировано сокращение работников

Сокращая сотрудников, Резекненская городская дума надеется сэкономить недостающие в бюджете три миллиона евро, сообщает Латвийское радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщила начальник отдела коммуникаций и внешнего сотрудничества самоуправления Наталья Юпатова, самоуправление находится в сложном финансовом положении. Чтобы покрыть все расходы, в этом году не хватает около трех миллионов евро.

В целях экономии средств по поручению руководства думы руководители учреждений подготовили предложения по сокращению штатов. Думская оппозиция критически оценивает этот путь, говоря, что есть и другие решения по сокращению расходов.

В настоящее время Резекненское самоуправление готовит план действий по улучшению финансового положения в долгосрочной перспективе. От этого будут зависеть дальнейшие возможности получения кредитов.

Учитывая нехватку денег в муниципальном бюджете, восемь учреждений Резекненского самоуправления, в том числе социальная служба, в середине июля получили от исполнительного директора задание оптимизировать штат.

Руководитель социальной службы Гунар Арбиданс считает, что число сотрудников социальной службы нужно, наоборот, увеличивать. Он также полагает, что выгода от сокращения штатов для муниципального бюджета будет минимальной.

Юпатова, комментируя тяжелое финансовое положение самоуправления, объясняет его значительным ростом минимальной заработной платы в стране, стремительным ростом цен на энергоресурсы, а также содержанием дорог и ростом процентных ставок. В этом году бюджет образования вырос до двух миллионов евро без какого-либо покрытия со стороны государства.

Заседание думы, на котором будет рассмотрен этот вопрос, запланировано на 10 августа.

Оппозиционный депутат Резекненской думы Инара Гроце считает, что проблемы в городском бюджете Резекне связаны с большими долговыми обязательствами самоуправления.

Гроце считает, что есть другие возможности экономии, кроме увольнения работников. В качестве примера она привела 18 000 евро, которые выделяются на факультативное изучение русского языка, расходы на муниципальное радио. Можно было бы реже издавать информационный бюллетень. Убытки открытого бассейна составляют около 10 000 тысяч евро. По мнению Гроце, его следовало бы на какое-то время закрыть. Депутат также полагает, что можно заморозить проект центра отдыха и уменьшить количество людей, бесплатно пользующихся транспортом Rēzeknes satiksme.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Министерстве финансов Латвийскому радио сказали, что таких высоких кредитных обязательств и задержек с платежами у других латвийских самоуправлений в настоящее время нет.

В начале августа Минфин ожидает от Резекненской городской думой плана действий по улучшению финансового положения в долгосрочной перспективе. Минфин будет учитывать это при принятии решений о предоставлении новых кредитов, в том числе необходимых 3,3 млн евро для завершения строительства базы отдыха у озера Ковшу.