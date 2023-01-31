Дело о мошенничестве с 600 000 евро: два члена совета Даугавпилсского университета ушли в отставку

Члены совета Даугавпилсского университета Вита Балоде-Андруса и Томс Торимс написали заявление об уходе с должности, сообщает LETA со ссылкой на Министерство образования. Это связано с делом о возможном мошенничестве со средствами Еврофондов на сумму 600 000 евро.

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В понедельник заместитель ректора Даугавпилсского университета Янис Кудиньш вышел из совета университета, а во вторник утром министр образования Анда Чакша высказала мнение, что в отставку должен уйти весь совет, чтобы не бросать тень на учебное заведение.

Министерство образования и науки (МОН) запросило разъяснения у ДУ в связи с начатым уголовным процессом о возможном хищении структурных средств ЕС. Речь идет о сумме 600 000 евро.

Как сообщили агентству LETA в полиции, в рамках уголовного процесса в мошенничестве подозреваются несколько лиц, в том числе высокопоставленное должностное лицо учебного заведения. Отмечается, что они искусственно увеличивали стоимость спецификации государственных закупок.

Одним из задержанных по уголовному делу является член совета университета и заместитель ректора по вопросам развития Янис Кудиньш. Ранее он заявлял агентству LETA, что давал показания и не препятствовал следственным действиям во время обыска. Во вторник, 24 января, в 7 часов утра, когда начался обыск, у Кудиньша изъяли мобильный телефон и все другое электронное оборудование. Во время обыска стражи порядка искали связанные с делом документы, но не нашли их.

Кудиньша освободили в течение того же дня. К нему применена мера пресечения — запрет на выезд из страны.