Демограф: из-за Covid-19 в Латвии и Европе будут рожать еще меньше

Распространение Covid-19 приведет Латвию и Европу к еще большему спаду рождаемости. Данные уже сейчас не внушают оптимизма, рассказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 демограф Илмар Межс.

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В 2019 году рождаемость в Латвии достигла минимум за последние несколько десятков лет, а теперь из-за пандемии упадет еще сильнее, прогнозирует Межс.

"Мне страшно ждать новые данные, особенно о том, сколько Латвия с 2018 года вложила в исправление демографической ситуации. У Латвии много документов о демографии, но приоритеты политики показывает распределение бюджета. Внимания к исправлению демографической ситуации все меньше", — рассказал демограф.

С его точки зрения, Латвии нужно по примеру Эстонии вернуть должность министра по семейным делам, который бы отвечал за демографию. Как уже раньше отмечал эксперт, Эстония вкладывает в исправление демографической ситуации вдвое больше денег, и там количество жителей уменьшается всего на тысячу в год, а в Латвии — на 10 000.