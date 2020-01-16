Демограф: рождаемость в Латвии упала до рекордно низкой отметки за последние десятилетия

В 2019 году рождаемость в Латвии продолжала сокращаться, достигнув самого низкого уровня за последние десятилетия, сообщил агентству LETA демограф Илмар Межс.

Он прогнозирует ухудшение показателей рождаемости и в последующие годы, если не будут устранены основные причины, которые в настоящее время препятствуют созданию новых семей. Говоря о главных демографических проблемах, эксперт указал, что политикам в первую очередь следовало бы думать о налоговых льготах для молодых родителей, усовершенствовании системы пособий и повышении доступности детских садов, особенно в Риге.

Демограф считает, что Латвии следует брать пример с других стран Балтии, в частности, Эстонии, которая вкладывает в улучшение демографической ситуации почти в два раза больше средств, чем Латвия, в результате в Эстонии численность населения сокращается примерно на тысячу человек в год, тогда как в Латвии - на 10 тысяч.

В первую очередь, по мнению Межса, государство должно думать об уменьшении бедности населения, так как это является основным фактором, который удерживает потенциальных родителей от рождения детей. Комментируя изменения в этом году, которые могут повлиять на демографическую ситуацию, эксперт критически высказался о повышении гарантированного минимального дохода, указав, что изменения практически не коснутся семей с детьми и даже будут удерживать население от рождения детей.

Говоря о мерах поддержки, которые будут способствовать улучшению демографической ситуации, эксперт отметил, что увеличение размера пособия опекунам детей, хотя и незначительное на общем фоне, является "шагом в правильном направлении". Также он положительно оценил планы выделить 3,6 млн евро на гранты многодетным семьям для приобретения и строительства жилья и усовершенствование системы детских пособий.

Что касается других демографических тенденций, Межс отметил, что наблюдается рост иммиграции, которая происходит за счет студентов и работающих из других стран.