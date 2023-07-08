День инаугурации президента Эдгара Ринкевича в фотографиях: присяга, награждение, ключи от замка и прием
Foto: Māris Morkāns

В субботу, 8 июля, в должность вступил новый президент Латвии Эдгар Ринкевич, который стал седьмым президентом с момента восстановления независимости Латвии и 11-м президентом с момента основания Латвийского государства.

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В 9 часов утра новый президент принес в Сейме торжественную присягу, затем подписав необходимые документы.

Ринкевича поздравил бывший президент Эгилс Левитс и депутаты Сейма.

В 9:45 Ринкевичу были вручены высшие награды государства. Согласно закону о государственных наградах, при вступлении в должность президент приобретает право на высшую степень ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста за заслуги, а также на цепь ордена Трех звезд.

Затем в 10:30 Ринкевич возложил цветы к памятнику Свободы, а в 11:00 — к могилам первого президента Латвии Яниса Чаксте и первого министра иностранных дел Латвии Зигфрида Анны Мейеровица.

На символической церемонии Ринкевич получил ключ от Рижского замка от бывшего президента Эгила Левитса и его супруги Андры Левите на площади у Рижского замка в 12:00. Ринкевич также получил от Левитса президентский штандарт.

В 16:00 в Рижском замке состоялся торжественный прием на 1400 гостей в честь инаугурации Ринкевича.

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