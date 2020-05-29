"Деньги есть — их надо занять!" Глава Еврокомиссии в Латвии: куда пойдут миллиарды и запретят ли печки

Евросоюз планирует выделить Латвии около трех миллиардов евро на разогрев экономики. Кто проследит, чтобы деньги тратились с умом? Как потом отдавать займ? Поможет ли ЕС бедным людям? Будет ли настаивать на ликвидации печного отопления и старых авто?Об этом исполняющий обязанности главы представительства Еврокомиссии в Латвии Андрис Кужниекс рассказал в передаче "Действующие лица" на LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Примерный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы — 1,1 триллиона евро. Еврокомиссия предлагает выделить в дополнение к этому 750 млрд евро на борьбу с кризисом и восстановление экономики. На на это должны дать согласие все страны. Председатель Еврокомиссии (ЕК )Урсула фон дер Ляйен уже проводила неофициальные консультации, чтобы понять, одобряются ли подобные идеи — особенно, странами-донорами. Предварительная договоренность есть. Окончательное утверждение обеих сумм должно случиться вместе с голосованием за новый бюджет ЕС — ближе к зиме.

Откуда взялись лишние 750 млрд евро?

Эти дополнительные деньги, которые есть в международных фондах — их надо занять! Преимущество ЕК в том, что она может получить такой заем дешево и на долгий срок.

Кто потом должен отдавать эти миллиарды? Латвия?

Нет, напрямую их будет возвращать европейский бюджет и только начиная со следующего периода — с 2028 года. В течение последующих 30 лет. Чтобы процесс пошел, Еврокомиссия предложит новые инструменты для увеличения доходов бюджета ЕС, помимо взносов стран-участниц. В частности, новые общие евроналоги — на пластик и "цифровой", который возьмут с интернет-гигантов — пока они зарабатывают на европейских потребителях, а налоги платят минимальные.

Куда пойдут дополнительные миллиарды?

Конкретно на Латвию планируют выделить 2,9 млрд евро. Это плюс 10 процентов к ВВП страны. Причем это не займ, а гранты. Как использовать эти деньги, будет решаться в диалоге с ЕК. Страна будет предлагать программу развития экономики и разные мероприятия. Думаю, это будет рекомендованная ЕК поддержка малого и среднего бизнеса, инвестиции в инфраструктуру и здравоохранение. Классические меры, которые проводят страны для разогрева экономики.

Если эпидемиологическая ситуация снова не ухудшится, то прогнозируется быстрое восстановление экономики. Уже в следующем году — плюс 6,1%, а к 2022 году — восстановление докризисного уровня. Надеемся на V-образный рост. Но подъем может быть не таким быстрым у всех. Надо, чтобы оперативно работали системы по внедрению разогревающих проектов. Чтобы из-за конкуренции компаний госзакупки не тянулись год. Чем быстрее, тем лучше — очень важны первые три года.

Сохранится ли "зеленая" борьба ЕС с печками и старыми автомобилями?

Приоритет "зеленой" экономики сохранится. В том числе и в дополнительном бюджете. Конкретно тема печек и старых автомобилей — это немного миф. Евросоюз не запрещает печное отопление. Но министерство окружающей среды должно решать вопрос качества воздуха. Как оно это будет делать — его выбор. Я знаю, что идут дискуссии про другие виды отопления, чтобы не загрязнять центры городов. В том числе Риги.

Должна ли Латвия выполнять все рекомендации Еврокомиссии?

Подобные рекомендации ЕК предлагает каждый год с 2013-го. Еще в феврале ЕК опубликовала оценку экономик стран ЕС, в том числе и Латвии. Но тут пришел кризис: общий спад ВВП ЕС планируется 7,5%, в Латвии — 7%. Акценты поменялись. В приоритете ЕК сейчас здравоохранение.

В Латвии ЕК уже седьмой год выдвигает рекомендации об увеличении доступности медицины и уменьшении очередей. А в связи с кризисом вся структура здравоохранения должна поменяться. Эти 750 млрд евро и будут направлены на то, чтобы помогать выполнять рекомендации. Например, инвестиции в здравоохранение пойдут, если будут решения по необходимым реформам. И все же ЕК — это скорее хороший совет друга, а не директива.

Почему ЕС выделяет 3 млрд евро на поддержку стран, не входящих в ЕС?

(Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Тунис, Украина)

Эти страны получали поддержку ЕС все время — в процессах реформ и инвестиций. Солидарность и помощь соседям — что тут плохого? Это экспорт стабильности в мире, иначе возможны другие кризисы. И все же это не такие большие ресурсы, по сравнению с тем, что ЕС предлагает своим странам.

Как ЕК поможет сужению пропасти богатые-бедные?

Это большой риск в кризис. ЕК дала рекомендации по социальной политике. Важно, чтобы в Латвии принимали решения по уменьшению проблем (небогатых) людей. Например, ЕК предлагает программу Sure — 100 млрд займа на решение вопросов трудовой политики. Если смотреть на опыт Германии и Австрии — там есть понятие "временного простоя". Это когда у человека уменьшились часы работы, и это частично компенсируется деньгами. В Австрии 26% трудоустроенных сидят на таком временном пособии. На прошлой неделе министр финансов Рейрс озвучил, что Латвия тоже хочет участвовать в этой программе. Потому что только пособий по простою (минимальные — 180 евро) людям явно не хватает.

Планируются ли пособия студентам, учащимся в других странах ЕС?

Нет и не планируются. Есть определенные изменения лишь для программы обмена Erasmus.

ЕС собирает миллиарды на вакцину — она будет доступна жителям?

Это тему можно разделить на две части. Недавно страны-доноры ЕС собрали большую сумму, чтобы разработать вакцину, доступную не только богатым странам. Раньше ЕК выделила деньги на программы науки — гранты предприятиям, университетам и профессорам, которые работают над вопросом одоления эпидемии. В этом глобальном процессе задействованы и латвийские ученые.

Будут ли страны ЕС солидарны в процессе выхода из кризиса?

Есть скептики, которые говорят, что ЕС распадется. Это не так. Конечно, начало пандемии было непланируемым процессом, проходило в некотором хаосе. Но каждый кризис делает нас сильнее — он заставит думать все страны об общих вопросах защиты населения. Вопрос открытия и закрытия границ и координации действий решается ЕК с экспертами в каждой стране. Принимаются критерии, чтобы вместе выйти из кризиса. Все происходит. Постепенно все внутренние границы откроются. Очень важна роль Германии и Франции. Там понимают, что нельзя помочь одной стране, не помогая другим. О том, что понимание есть, говорит сам дополнительный фонд в 750 млрд евро.